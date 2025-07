Maserati 200 SI del 1957 all’asta: un boccone prelibato per i collezionisti

Una Maserati 200 SI di Fantuzzi, del 1957, sarà battuta all’asta a Monterey, dagli specialisti di RM Sotheby’s, fra un paio di settimane. Questa vettura da corsa nacque con l’esclusivo intento di brillare sui campi di gara, ma nonostante ciò si offre alla vista con note di grande splendore estetico, che la rendono una miss a quattro ruote.

L’esemplare offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti, nella sessione di vendita del 16 agosto, è quello con telaio 2425. Il successo più prestigioso maturato nella sua carriera agonistica è stato quello di classe al Giro di Sicilia del 1957, dove giunse al traguardo al terzo posto assoluto. Esaurita la sua missione primaria, è tornata in pista negli anni successivi, per una lunga parentesi d’uso nella sfide classiche, quelle, per intenderci, riservate alle auto storiche.

Per la sua bellezza, questa Maserati 200 SI ha sfilato anche sul red carpet del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, dove è stata esposta in tempi recenti, più precisamente nel 2024. Ora torna in vendita, dopo essere stata custodita amorevolmente per 17 anni, con l’assistenza di mani esperte. Le quotazioni della vigilia ballano in un range da 2.800.000 a 3.200.000 dollari, pari rispettivamente, col cambio odierno, a 2.400.000 e 2.750.000 euro. Non si possono escludere cifre di aggiudicazione ancora più alte. Molto dipenderà dal calore della contesa fra i potenziali acquirenti.

L’auto destinata a passare di mano è molto rara e versa in ottime condizioni. Questo potrebbe aggiungere sale alla sfida per l’accaparramento. Dopo metà agosto vedremo come andrà a finire. Accompagnata da un motore con numeri corrispondenti, attualmente la vettura è dotata di un’unità da corsa bialbero in lega da 2.5 litri di cilindrata, appositamente costruita per la sua evoluzione.

L’auto in vendita appartiene a una stirpe di successo. Rispetto alla 200 S, la Maserati 200 SI si distingue visivamente per il parabrezza a tutta larghezza, le due porte apribili e la predisposizione per la ruota di scorta. Soluzioni dettate dall’adesione all’Appendice C dei regolamenti sportivi entrati in vigore nell’anno del suo esordio. Fu aggiunta una lettera finale alla sigla, trasformando in SI il suffisso conclusivo, per indicare la serie di corse Sport Internazionale dove andava a competere.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Gli esemplari di ultima produzione montarono motori da 2.5 litri e furono ribattezzati 250. In una fase successiva, molte delle vetture originali da 2.0 litri furono potenziate privatamente con motori dotati di specifiche 250, come quella in esame. In totale il modello, nelle declinazioni prima esposte, prese forma in circa 28 esemplari.

La Maserati 200 SI è oggi una delle auto del “tridente” più apprezzate dai collezionisti, rapiti dal fascino delle sue forme, dal richiamo della sua storia e dal coinvolgimento emotivo regalato al volante, specie agli alti regimi, quando il suono del motore si fa poesia. La ricetta ideale per concedersi inebrianti scariche di adrenalina sia su strada, nei raduni, che nelle gare in pista riservate alle auto storiche.

Espressione dell’epoca d’oro della casa modenese, questa creatura ha tutto il fascino delle barchette Sport italiane degli anni cinquanta. Il suo appeal è reso ancora maggiore dalla costruzione artigianale, a cura dei grandi maestri della scuola tricolore. Come narra la scheda di vendita di RM Sotheby’s, questa splendida Maserati 200 SI vanta un’importante storia agonistica d’epoca e si giova di un restauro completo. Due plus di non poco conto.

Identificata dal numero di telaio 2425, dovrebbe essere la 23esima auto della specie ad essere stata costruita. Dopo diversi passaggi di proprietà, che si sono alternati nel tempo, la vettura in esame fu acquistata dall’attuale custode, un appassionato residente in California. Lo shopping avvenne quando le lancette del tempo segnavano l’anno 2007. A questo owner va il merito del processo ringiovanente applicato sull’auto. Da oltre 17 anni, la creatura del “tridente” ora all’asta gode di cure scrupolose. Sono certo che molti facoltosi collezionisti cercheranno di portarsela a casa. Bella da vedere ed anche funzionale, la Maserati 200 SI ancora oggi emoziona chi incrocia i suoi tratti.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s