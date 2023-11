Ferrari 250 GTO del 1962 venduta all’asta per 48 milioni di euro

Ferrari 250 GTO è una delle auto più leggendarie e desiderate di tutti i tempi, sia per la sua bellezza che per la sua storia sportiva. Prodotta in soli 36 esemplari tra il 1962 e il 1964, la 250 GTO è considerata la Ferrari per eccellenza e ha raggiunto quotazioni astronomiche nel mercato dei collezionisti.

La Ferrari 250 GTO del 1962 che corse a Le Mans venduta per la cifra record di 51,7 milioni di dollari

L’ultimo record è stato stabilito il 13 novembre 2023, quando una Ferrari 250 GTO del 1962, chassis 3765, è stata battuta all’asta da RM Sotheby’s a New York per la cifra di 51,7 milioni di dollari, pari a oltre 47 milioni di euro. Si tratta del prezzo più alto mai pagato per un’auto in un’asta pubblica, superando il precedente primato di 38,1 milioni di dollari, ottenuto da un’altra 250 GTO nel 2014. Nonostante il record, il prezzo di vendita finale è stato inferiore alle aspettative. Nei giorni precedenti la vendita, RM Sotheby’s aveva elencato il valore del veicolo “superiore” a 60 milioni di dollari.

L’auto è stata venduta in meno di 20 minuti e ha iniziato a costare 34 milioni di dollari. Le offerte sono rimaste coerenti tra gli offerenti principalmente telefonici e si sono concluse negli ultimi istanti quando due offerenti hanno chiacchierato per circa $ 47 milioni. Sia l’auto che l’aggiudicatario erano fisicamente presenti durante la vendita, ha confermato un portavoce.

La vettura da corsa del cavallino rampante con motore V-12 occupa il primo posto tra le auto più costose vendute quest’anno. Il massimo precedente era stato una Ferrari 412P Berlinetta del 1967, venduta per 30,2 milioni di dollari il 17 agosto. È stato un anno eccezionale per le Ferrari, di fatto la blue-chip asset del mondo automobilistico: in tutto, 12 delle 15 migliori auto vendute a L’asta di quest’anno portava il distintivo del cavallino rampante, secondo i dati compilati da Classic.com, un sito web che vende auto da collezione e tiene traccia dei loro valori.

La Ferrari 250 GTO 3765 è una vettura molto speciale, in quanto è una delle due (o tre, secondo alcune fonti) dotate del motore V12 da 4 litri, anziché da 3 litri, che eroga circa 400 CV. Questo motore fu realizzato da Ferrari per adeguarsi ai nuovi regolamenti del Campionato del Mondo Costruttori del 1962 e fu montato solo su questa vettura e su quella del pilota statunitense Phil Hill.

La Ferrari 250 GTO 3765 ha debuttato in gara alla 1000 km del Nürburgring del 1962, dove si classificò seconda assoluta e prima di classe, guidata da Willy Mairesse e Mike Parkes. Successivamente, partecipò alla 24 Ore di Le Mans dello stesso anno, ma si ritirò per un guasto al cambio, con al volante Parkes e Lorenzo Bandini. Dopo aver corso per la Scuderia Ferrari, la vettura fu venduta a vari piloti privati, sia italiani che americani, che la portarono in pista fino al 1969.

La Ferrari 250 GTO 3765 ha avuto anche una brillante carriera nei concorsi di eleganza, vincendo il Best of Show al Concorso d’Eleganza di Amelia Island nel 2012 e classificandosi seconda di classe al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach nel 2011. L’attuale proprietario, un collezionista dell’Ohio, l’ha acquistata nel 1985 da Fred Leydorf, presidente del Ferrari Club America.

La Ferrari 250 GTO 3765 è una vettura unica, che rappresenta il massimo dell’espressione di Ferrari in termini di design, prestazioni e storia. La sua vendita a un’asta record è la testimonianza del fascino e del valore che questa vettura esercita ancora oggi tra gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo.