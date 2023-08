All’asta una Ferrari 275 GTB/4 originale e personalizzata in stile “Tailor Made”

Prosegue la stagione delle grandi aste automobilistiche. A Monterey, in California, si prepara una vendita all’incanto nel segno dell’eleganza e dell’esclusività, che andrà in scena il 19 agosto. Tra le star dell’evento spicca l’iconica Ferrari 275 GTB/4 ‘Del Rio’ by Scaglietti, un gioiello del “cavallino rampante” destinato a conquistare il cuore dei collezionisti più esigenti.

Presentata al Salone di Parigi nell’ottobre 1966, la Ferrari 275 GTB/4 rappresentò un’evoluzione della già ammirata 275 GTB. La novità principale era custodita sotto la carrozzeria sensuale ed armonica del modello: l’introduzione dei quattro alberi a camme. Nella nuova veste, con lubrificazione a carter secco e sei carburatori Weber 40 DCN/9, la potenza massima cresceva di 20 cavalli rispetto a prima, conferendo un’ulteriore scossa prestazionale a questa granturismo. Il motore V12 da 3.3 litri era una vera delizia, anche in termini sonori.

Solo 330 esemplari presero forma in questa veste, prima del ritiro dal mercato nel 1968, facendone una berlinetta rara e dal fascino irresistibile. Ciò che rende unica la Ferrari 275 GTB/4 di cui ci stiamo occupando è, tuttavia, la sua eccezionale personalizzazione, una prerogativa estremamente rara per l’epoca. Il cliente originale, Daniel Del Rio, un rinomato broker di Wall Street, ebbe il privilegio di poter scegliere personalmente i dettagli della sua vettura, realizzando un esemplare senza precedenti.

Tra le caratteristiche specifiche del modello, il tappo del serbatoio con esterno di tipo racing, le ruote Borrani, il rapporto al ponte di 8/32, la strumentazione in miglia e lo specchio laterale posizionato in modo insolito. Inoltre, la griglia anteriore fu spostata leggermente in avanti, dando vita a una configurazione del muso davvero unica.

La colorazione esterna, un verde speciale, fu appositamente scelta dal cliente e battezzata Del Rio Verde Medio. L’interno, avvolto in una pregiata pelle Arancia Connolly, comprendeva pannelli e sedili in pelle nera senza inserti di tessuto: un dettaglio di raffinata eleganza.

Questa Ferrari 275 GTB/4 fu registrata in Italia prima di approdare negli Stati Uniti. Da allora ha goduto di una serie di proprietari appassionati. Oggi, dopo 16 anni di possesso a cura della stessa persona, è pronta a sedurre nuovamente il pubblico degli appassionati di tutto il mondo, con la vendita all’asta di Monterey.

Certificata con il Ferrari Classiche Red Book, questo esemplare con motore e cambio originali rappresenta una testimonianza autentica della storia del “cavallino rampante”. La sua identità unica, tra caratteristiche di costruzione e dettagli estetici speciali, la rende inconfondibile: un esemplare diverso da tutti gli altri.

Con la sua singolare livrea, questa sportiva emiliana si prepara a brillare ancora una volta nei prestigiosi concorsi di eleganza e nei raduni di appassionati di auto storiche. La Ferrari 275 GTB/4 proposta da RM Sotheby’s ai potenziali acquirenti è una vera e propria opera d’arte su quattro ruote, destinata a catturare l’attenzione e il cuore di tutti, specie dei grandi cultori della leggendaria casa di Maranello. Monterey 2023 sarà il palcoscenico perfetto per ammirare questa meraviglia, un’autentica celebrazione dell’artigianalità italiana e della passione per le auto d’epoca. Chi volesse tentare l’acquisto si prepari a staccare un sostanzioso assegno. Le stime della vigilia ballano in un range fra 4 e 5 milioni di dollari.

Green means go! The 'Del Rio' 275 is a bespoke example built with several unique features, including a one-of-one paint job in Del Rio Verde Medio. https://t.co/b6c9yars0Z pic.twitter.com/Dc4YabWdI5 — RM Sotheby's (@rmsothebys) August 4, 2023

Fonte | RM Sotheby’s

Foto | Profilo Twitter RM Sotheby’s