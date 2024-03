Maserati: a Modena il calo delle vendite fa paura

Fa paura ai dipendenti di Maserati il calo delle vendite delle auto della casa automobilistica del tridente. Se ne è parlato anche nel corso del consiglio comunale di Modena come riporta il Resto del Carlino. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli a proposito delle sorti relative allo stabilimento della casa italiana a Modena, ha parlato di eccessivo ottimismo da parte di Stellantis. Infatti la mancanza di nuovi modelli e il calo degli ordini per la MC20 hanno provocato lo stop alla produzione della fabbrica di via Menotti.

Preoccupazione e pessimismo a Modena per le sorti dello stabilimento di Maserati

In questo momento i lavoratori dello stabilimento Maserati di Modena sono sostenuti dagli ammortizzatori. A loro il sindaco della città ha rinnovato vicinanza e solidarietà. Il sindaco ha criticato l’eccessivo ottimismo di alcuni dirigenti della casa automobilistica a proposito della prospettiva relativa ai prossimi mesi e anche al 2025. Per la fabbrica si chiede un piano che sia chiaro e solido. Secondo il capogruppo di Lega Modena Giovanni Bertoldi, una soluzione per il sito produttivo sarebbe quello di riportare la produzione di tutte le auto del brand a Modena. Al momento infatti GranTurismo e GranCabrio sono prodotte a Mirafiori mentre Grecale a Cassino.

Maserati Ghibli Quattroporte Levante GT Modena Trofeo

Barbara Moretti (Movimento 5 stelle) ha parlato di mancata trasparenza da parte di Stellantis. Per il Pd, Antonio Carpentieri ha ricordato che Maserati nel 2023 non è andata malissimo ma nonostante ciò sta scaricando gli attuali rallentamenti di mercato sulle spalle dei lavoratori. Piena solidarietà a tutti i lavoratori da tutti i rappresentanti dei partiti politici nel Consiglio comunale.