Abarth: Heritage Hub ospita una mostra di rarità per festeggiare i 75 anni del marchio

Abarth festeggia nel 2024 75 anni di attività e anche Stellantis Heritage Hub ha inteso omaggiare la ricca storia della casa automobilistica dello scorpione con una mostra temporanea in cui saranno esposte alcune auto che hanno fatto la storia del brand di Stellantis e anche delle vere rarità che faranno felici tutti gli appassionati di auto ed in particolare i fan dello scorpione.

Abarth: mostra temporanea per festeggiare i suoi 75 anni all’Heritage Hub

Per allestire questa mostra Heritage Hub di Stellantis si è avvalsa oltre che dell’aiuto della stessa Abarth anche del supporto di collezionisti privati che hanno messo a disposizione della mostra le proprie rarità. In tutto sono 38 le auto che fanno parte di questa mostra alcune di privati altre provenienti direttamente dalla stessa collezione della casa automobilistica. Tra le auto esposte troviamo la prima 500 elaborata da Carlo Abarth in persona, la leggendaria Abarth 1000 degli anni Sessanta e la recente Abarth 695 75° Anniversario che è stata realizzata proprio per rendere omaggio a questo importante anniversario.

All’interno dell’Heritage HUB sono custodite altre auto di Abarth che di solito sono situate in luoghi poco frequentati dai visitatori che dunque possono approfittare di questa mostra temporanea per conoscere meglio anche la storia di questi veicoli. La mostra prenderà il via a partire dal prossimo 12 aprile e sarà aperta al pubblico per circa tre mesi.

‘Head of Stellantis Heritage Roberto Giolito a proposito di questa mostra ha dichiarato che in questa maniera Heritage HUB vuole raccontare la storia del marchio Abarth scoprendo rarità, auto da record e modelli che hanno fatto la storia rafforzando così il legame indissolubile che unisce varie generazioni di appassionati. Infine segnaliamo che il team dell’Heritage Hub ha pure preparato una sorpresa per tutti i visitatori che visiteranno la mostra e che renderà la loro permanenza ancora più piacevole.