Abarth e Breil insieme per il nuovo orologio ispirato alla Abarth 500e

Per il decimo anno consecutivo, Abarth e Breil hanno collaborato per lanciare il loro più recente orologio automatico: il Breil Abarth 500e. Questo esclusivo orologio, prodotto in soli 999 esemplari, rappresenta un omaggio al primo modello elettrico di Abarth, evidenziando la sua iconica sportività e il suo design distintivo.

La collaborazione tra Breil e Abarth celebra il primo modello elettrico dello Scorpione: l’Abarth 500e

Con i suoi dettagli attentamente curati, l’orologio ispirato all’Abarth 500e celebra le caratteristiche più iconiche dell’auto sportiva completamente elettrica Abarth. Come l’auto stessa, l’orologio fonde abilmente tecnologia, stile e prestazioni. Il quadrante scheletrato con finitura titan rende omaggio al design dei cerchioni delle ruote dell’Abarth 500e e offre una vista dell’interno dell’orologio, che ospita il movimento automatico Seiko NH70.

Gli accenti color “Acid Green” aggiungono un tocco vivace, evidenziando le lancette dei secondi e gli indici sul rehaut. Inoltre, la cassa in acciaio IP titanica richiama il taglio dei fari anteriori dell’auto, catturando l’aspetto deciso e distintivo dell’Abarth 500e, che incarna uno stile sportivo, performante e audace.

Completato con un bracciale in acciaio IP titan, il nuovo orologio Breil Abarth 500e non poteva esimersi da uno dei tratti distintivi più iconici di Abarth: il caratteristico “rombo” di Abarth, che può essere udito una volta scannerizzato il QR code sulla fibbia. Questo suono è lo stesso generato dal Sound Generator, che consente alla piccola “pocket rocket” di distinguersi dagli altri veicoli nel suo segmento.

Gli appassionati del marchio dello Scorpione e di Breil possono ora godere di prodotti dal design accattivante grazie alla loro collaborazione decennale. Questi due marchi condividono una passione comune per il design, le prestazioni e l’attenzione meticolosa ai dettagli. Ancora una volta, Abarth ha dimostrato la sua forza, suscitando orgoglio nella propria comunità.