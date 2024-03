Nuovi Opel Combo, Vivaro e Movano: la nuova gamma di veicoli commerciali è già ordinabile

La nuova generazione del trio di veicoli commerciali leggeri Opel è pronta: già ordinabili oggi, il nuovo compatto Opel Combo, il nuovo Opel Vivaro di medie dimensioni e il nuovo grande Opel Movano saranno presto in grado di gestire quasi tutti i lavori in cantiere grazie al loro carattere flessibile, forte, ultramoderno e distintivo.

Ecco i nuovi Opel Combo, Vivaro e Movano

Ciò che accomuna tutti i nuovi arrivati è che essi portano una ventata di aria fresca nel segmento dei veicoli commerciali con un nuovo stile e un abitacolo ulteriormente sviluppato. Le varianti elettriche a batteria offrono anche autonomie ai vertici della categoria: ad esempio con il nuovo Movano Electric si hanno a disposizione fino a 420 chilometri senza sosta di ricarica. Ciò è reso possibile dalle tecnologie delle batterie più moderne e da miglioramenti come una maggiore efficienza di guida. I nuovi Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric continuano a offrire la piena capacità operativa dei loro omologhi con trazione convenzionale.

Inoltre, i flessibili furgoni Opel non saranno disponibili solo con trazione elettrica a zero emissioni o con motore a combustione altamente efficiente. Oltre all’Opel Vivaro Hydrogen, anche il nuovo Movano arricchirà in futuro la gamma di alternative di guida come l’innovativo trasportatore a celle a combustibile a idrogeno Opel Movano Hydrogen.

La nuova generazione di veicoli commerciali leggeri Opel è riconoscibile a prima vista: lo dimostra il logo Opel Vizor, familiare agli ultimi modelli di auto, che caratterizza la parte anteriore dei tre furgoni in una specifica interpretazione dei veicoli commerciali. Il Vizor, che occupa l’intera larghezza della parte anteriore del veicolo, integra perfettamente il flash Opel e i fari come se fossero un unico elemento.

Ma non solo l’aspetto esterno, anche gli interni di Opel Combo, Vivaro e Movano sono stati ulteriormente sviluppati. I punti di forza degli abitacoli rinnovati includono i nuovi sistemi di infotainment compatibili con Apple CarPlay e Android Auto, che possono essere utilizzati per connettere e caricare in modalità wireless i relativi smartphone. I touchscreen a colori fino a 10 pollici di dimensione garantiscono la migliore panoramica senza distrazioni e un funzionamento semplice.

I nuovi Opel Combo, Vivaro e Movano sono leader anche in termini di assistenza alla guida. Il nuovo Combo introduce per la prima volta in questo segmento i fari Intelli-Lux LED Matrix, adattivi e antiriflesso. Per la prima volta nella storia della serie, il nuovo Movano consente la guida assistita al livello 2. A seconda del modello, a bordo sono presenti fino a 21 sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, che rendono lunghi viaggi di lavoro e d’affari come così come le manovre in azienda o in città sono più facili e rendono più sicure.

A ciò si aggiunge la varietà di varianti: come di consueto, i veicoli del trio di veicoli commerciali sono disponibili in diverse lunghezze e altezze nonché in numerose varianti di carrozzeria per soddisfare quasi tutte le esigenze commerciali. Inoltre, i modelli si distinguono per volumi di carico esemplari e capacità di carico e traino, attrezzati per gestire anche i compiti pesanti del lavoro quotidiano.