Ecco il nuovo Opel Vivaro

Per qualsiasi compito e dall’aspetto elegante: questo è il nuovo Opel Vivaro che il marchio tedesco ha presentato oggi. Le aziende possono fare affidamento sulle comprovate virtù del versatile veicolo commerciale e beneficiare anche di molte nuove funzionalità. Per la prima volta, il Vivaro, come i modelli passeggeri Opel, presenta il caratteristico frontale del marchio Opel Vizor, che si estende senza soluzione di continuità nei fari a LED opzionali.

Svelato il nuovo Opel Vivaro: ecco le principali caratteristiche

Inoltre, il nuovo Vivaro semplifica la vita lavorativa; Con un totale di 18 sistemi di assistenza all’avanguardia, incluso Dynamic Surround Vision in arrivo, ogni viaggio diventa più sicuro e piacevole. All’interno, gli occupanti del Vivaro si ritrovano in una nuova posizione di guida: i nuovi sistemi di infotainment basati sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies con due schermi da 10 pollici e connettività wireless per smartphone offrono numerose opzioni di personalizzazione.

Con il nuovo Vivaro, Opel continua la sua offensiva di elettrificazione, più moderna, più sostenibile e, soprattutto, con maggiore autonomia. Il nuovo Vivaro Elelctric offre un’autonomia locale senza emissioni fino a 350 chilometri (secondo WLTP). Unica in questo segmento è anche la “e-PTO”, che può essere utilizzata per alimentare altri dispositivi elettrici con l’energia della batteria di trazione. Il nuovo Vivaro sarà disponibile anche con una migliore propulsione a celle a combustibile a IDROGENO. Ciascuna azienda può quindi scegliere il tipo di propulsore che preferisce.

Versatile e pratico nell’uso quotidiano, il nuovo Vivaro è anche bello. Il veicolo commerciale leggero Opel più venduto, come il suo fratello minore Opel Combo, porta per la prima volta il caratteristico emblema del marchio Opel Vizor nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Il Vizor si estende senza soluzione di continuità lungo la parte anteriore del veicolo, integrando i fari e l’emblema Opel Blitz al centro.

Il nuovo Opel Vivaro Electric è disponibile con batteria da 50 kWh o 75 kWh. Con la batteria da 75 kWh a bordo è possibile un’autonomia fino a 350 chilometri (WLTP1) senza interruzione della ricarica, 20 km in più rispetto a prima. Per garantire una guida particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, Vivaro Electric è dotato di un sistema di frenata rigenerativa che può essere impostato su tre livelli di recupero utilizzando i paddle posti dietro al volante. Il veicolo elettrico può essere ricaricato rapidamente con il caricabatterie di bordo standard da 11 kW. In una stazione di ricarica rapida CC da 100 kW è necessaria una breve sosta di circa 38 minuti per la batteria da 50 kWh e 45 minuti per quella da 75 kWh per caricare dal 5 all’80% della capacità della batteria.

Il nuovo Opel Vivaro Electric è alimentato da un motore elettrico da 100 kW/136 CV. La coppia massima di 260 Newton metri è disponibile fin dalla prima pressione dell’acceleratore, in modo che il furgone a zero emissioni possa accelerare rapidamente fino a una velocità massima di 130 km/h. A seconda delle loro preferenze, i conducenti possono scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Eco e Power.

Del tutto nuova è la possibilità di utilizzare la batteria di trazione come fonte di alimentazione per altri dispositivi elettrici. Funziona tramite la “e-PTO” (inizialmente con 400 V), che può essere collegata al veicolo. In questo modo non sono necessarie batterie o generatori aggiuntivi. Inoltre, con un’altezza di circa 1,90 metri, il Vivaro Electric è adatto per parcheggi sotterranei e grazie al pratico design sotto il pavimento della batteria, offre totale versatilità in termini di utilizzo dello spazio e volume di ricarica.

Per coloro che desiderano guidare a zero emissioni e fare rifornimento ancora più velocemente, Opel offrirà in futuro il Vivaro HYDROGEN ulteriormente sviluppato. Il veicolo a celle a combustibile ha un’autonomia di oltre 400 km (WLTP1) e può essere rifornito di idrogeno in pochi minuti. Completano la gamma i motori diesel ad alta efficienza con potenze da 88 kW/120 CV a 130 kW/177 CV.

La gamma di varianti di carrozzeria è ampia quanto quella della catena cinematica: il nuovo Vivaro è disponibile in due lunghezze (4,98 me 5,33 m), come furgone, cabina doppia e telaio piattaforma per una varietà di stili di carrozzeria. A seconda della versione, il nuovo Vivaro offre fino a 6,6 metri cubi di volume di carico e 1,4 tonnellate di carico utile.

La nuova cabina del Vivaro accoglie il conducente e l’equipaggio con ergonomia, comfort e stile simili a quelli di un’auto. I nuovi sistemi di infotainment e navigazione con centro informazioni digitale per il conducente da 10 pollici e touchscreen a colori da 10 pollici sopra la console centrale utilizzano, per la prima volta nei veicoli commerciali leggeri Opel, la piattaforma integrata Snapdragon Cockpit. tra le altre cose, funzionalità grafiche, multimediali e di visione artificiale di prossima generazione. Gli smartphone compatibili possono essere caricati induttivamente e collegati in modalità wireless ai sistemi di infotainment multimediali tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Diciotto sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono gli spostamenti e le manovre più facili e sicuri. La nuova Dynamic Surround Vision è molto vantaggiosa, soprattutto in un furgone. Il sistema è composto da due telecamere, una posizionata sopra le porte posteriori e un’altra sotto lo specchietto esterno sul lato passeggero. Le immagini della parte posteriore durante la guida e (se attivato con la leva degli indicatori) dell’angolo cieco laterale vengono visualizzate nel nuovo specchietto retrovisore digitale ad alta definizione. Rispetto agli specchietti convenzionali, il sistema offre una maggiore visibilità, consentendo al conducente di manovrare in modo più sicuro.

Sistemi come l’avviso di collisione anteriore con frenata di emergenza, il cruise control intelligente, l’assistente al mantenimento della corsia, l’avviso di sonnolenza, il controllo della stabilità del rimorchio e la protezione dei fianchi completano la gamma di assistenti elettronici. Come nuova opzione per il Vivaro è disponibile anche il regolatore di velocità adattivo con funzione Stop and Go. Inoltre, gli spazi attorno al quadro strumenti e alla console centrale sono stati ampliati, rendendo più semplice riporre gli oggetti di uso quotidiano. Ciò rende il nuovo Vivaro un versatile “cavallo da lavoro” e portacarichi, che offre anche comfort e maneggevolezza di tipo automobilistico, rendendo il tempo al volante più piacevole e rilassante. L’apertura degli ordini per il nuovo Vivaro e il nuovo Vivaro Electric verrà comunicata successivamente.