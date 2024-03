Opel Movano si trasforma in un camper completamente attrezzato

Opel Movano è il modello più grande nel portafoglio di veicoli commerciali Opel. Stabilisce gli standard in termini di carico utile, volume di carico e peso totale consentito. Ciò lo rende il trasportatore ideale per quasi tutte le attività commerciali. Ma questo famoso modello di Opel può fare molto più che essere un semplice “trasportatore”. Essendo un portapacchi forte e robusto, offre anche le condizioni ideali per l’espansione in una roulotte e in un furgone da turismo.

Un veicolo, molteplici versioni: Opel Movano come camper Crosscamp

Gli esperti di Crosscamp ne approfittano. Tre camper Crosscamp basati su Opel Movano arricchiscono la gamma: il Crosscamp 541 è un veicolo flessibile per tutti i giorni, un veicolo avventuroso e un camper multifunzionale in uno. Le due varianti Crosscamp 600 e 640 si concentrano sul massimo comfort abitativo in viaggio e sull’abbondanza di spazio di stivaggio. In questo modo, Crosscamp e Opel Movano soddisfano il desiderio dei campeggiatori sportivi di tanto spazio, compresa l’altezza interna, e di un viaggio piacevole sotto ogni aspetto – e in tre modi, a seconda dei loro desideri e del profilo di utilizzo.

La flessibilità è molto importante nel Crosscamp 541 Opel Movano. Con una lunghezza totale di 5,41 metri, il camper è adatto anche al traffico cittadino e trova posto nella maggior parte dei parcheggi. Grazie al concetto modulare è possibile creare fino a 14 varianti da una planimetria. Un concetto di arredamento variabile garantisce da un lato il comfort abitativo e del sonno e, dall’altro, offre ampio spazio per riporre biciclette, tavole da surf e altre attrezzature sportive e per il tempo libero.

Nella cabina di pilotaggio, il conducente e il passeggero anteriore si mettono comodi sulle sedie del capitano girevoli con braccioli. Quattro ripiani aperti sul tetto ospitano piccoli utensili. I rivestimenti murali in legno creano un’atmosfera accogliente. Nella zona giorno del Crosscamp 541 vengono utilizzate soluzioni innovative: invece di un letto fisso, dietro il conducente c’è un grande divano letto, che può essere ripiegato in pochi passaggi e fissato alla parete laterale per risparmiare tempo spazio o rimosso completamente.

Quando estratto, il letto matrimoniale è lungo 1,88 metri e largo 1,33 metri. Nel pavimento sotto il divano letto è presente una doppia guida aerea sulla quale è possibile fissare saldamente due sedili opzionali. Quando non vengono utilizzati, possono essere ripiegati e riposti sotto il divano letto. Un tavolo multifunzionale che può essere utilizzato anche all’aperto completa l’insieme.

Anche lo scomparto posteriore aggiuntivo del Crosscamp 541 può essere utilizzato in modo flessibile: sia con un armadio a quattro scomparti che può essere installato e rimosso rapidamente, sia con la parete divisoria modulare per doccia della stessa dimensione. Il pratico angolo cottura si trova sulla parete laterale destra del veicolo.

Per garantire l’omologazione come camper, è installato in modo fisso il primo modulo di cottura con fornello a gas a due fuochi, armadio da cucina e spazio per riporre bombole del gas da 2,8 kg, nonché il frigorifero da 70 litri, accessibile anche dall’esterno. Il secondo modulo cucina, invece, può essere rimosso all’altezza dell’anta scorrevole. Contiene il lavello con rubinetto fisso, nonché i serbatoi delle acque chiare e grigie e, se necessario, può essere utilizzato anche come cucina esterna.

Ancora più confortevoli le due varianti Opel Movano Crosscamp 600 e 640. Ognuno di essi offre una zona salotto con tavolo e prolunga ribaltabile nella parte anteriore, una cucina e un bagno al centro, e un letto matrimoniale nella parte posteriore – montato trasversalmente nel Crosscamp 600 e longitudinalmente nel Crosscamp 640 – con una rete a doghe e un materasso spesso 11 centimetri. Oltre ai pratici armadietti sotto i letti, un cassettone posteriore aumenta ulteriormente lo spazio di stivaggio.

Il funzionale blocco cucina di Opel Movano Crosscamp è dotato di piano cottura a tre fuochi, lavello con rubinetto integrato e frigorifero da 84 litri con congelatore, la cui porta si apre verso l’ingresso consentendo un facile accesso dall’interno e dall’esterno. I grandi cassetti sotto il lavello senza maniglie, nonché i piani di appoggio e di lavoro offrono molto spazio durante la cottura. Anche il bagno compatto e completamente attrezzato promette comfort. La porta avvolgibile salvaspazio apre il bagno per quasi tutta la sua lunghezza e il rubinetto estraibile può essere utilizzato in modo flessibile anche come versatile doccia esterna.

Gli armadi superiori e inferiori offrono molto spazio per riporre gli utensili; Lo specchio nel mobile superiore può anche essere spostato lateralmente. Una finestra laterale e una finestra sul tetto non solo forniscono molta luce naturale, ma anche una buona ventilazione. Per un viaggio tanto piacevole quanto economico, i flessibili modelli Crosscamp con efficienti motori turbodiesel sono disponibili con potenze da 103 kW/140 CV a 121 kW/165 CV (consumo di carburante Opel Movano secondo WLTP 1 : 9,7-7,9 l /100 km, emissioni di CO 2 253-208 g/km; ciascuno combinato).

Per chi vuole pernottare in un Cross Camp con tutta la famiglia, può anche dotare le varianti 541 e 600 di un tetto sollevabile opzionale. In questo modo si creano altri due posti letto di dimensioni generose al piano superiore con una lunghezza fino a 2,09 metri e una larghezza di 1,43 metri. Per l’illuminazione notturna sono presenti a bordo due luci a collo d’oca, inclusa una presa USB per caricare smartphone, ecc. Inoltre, Crosscamp mette a disposizione molte funzionalità speciali aggiuntive per personalizzare ulteriormente i camper per le vacanze e il tempo libero basati su Opel Movano.