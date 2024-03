Le auto Fiat tra le più amate dai ticinesi

Grazie in particolare alla popolarità di cui godono in Canton Ticino, le auto del marchio Fiat si confermano tra le più popolari e amate in Svizzera. Ciò è confermato da Comparis, che gestisce l’automercato online più grande della Svizzera e che nei giorni scorsi ha deciso di analizzare il mercato dei nostri vicini di confine. Secondo questo studio dunque i ticinesi amano le auto Fiat che si piazzano al settimo posto di questa speciale classifica basata sulle ricerche online.

In Ticino Fiat è sempre molto popolare, grazie alle sue utilitarie che rimangono tra le preferite dei clienti svizzeri

Al primo posto troviamo Volkswagen che si conferma sempre molto popolare nel paese seguita poi da Mercedes Benz, BMW, Audi, Toyota, Porsche e Fiat. Perde terreno invece Mini. Dunque per la principale casa automobilistica italiana una bella notizia da oltre confine. Fa piacere sapere che in un paese così evoluto e ricco ci sia ancora tanta gente che guarda con interesse alle sue auto.

Questo se guardiamo al solo mercato del Canton Ticino, se invece consideriamo la Svizzera intera al primo posto troviamo Mercedes, al secondo BMW e poi Volkswagen. In questo caso di Fiat non c’è traccia nella top ten.

Nel segmento A del mercato però in particolare Fiat 500 gode di buona popolarità nel paese. Si spera ovviamente che, con l’avvento dei nuovi modelli a partire dalla nuova Panda che vedremo l’11 luglio, le cose possano andare ancora meglio per la casa torinese non solo in Italia ma anche al di fuori dei nostri confini.