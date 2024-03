Nuova Fiat Panda: da Volkswagen a Renault pronta a sconfiggere tutte le future concorrenti

Il prossimo 11 luglio 2024 conosceremo la nuova Fiat Panda, ma è probabile che già prima di quella data possano essere rivelate le prime immagini senza veli dell’atteso modello destinato ad avere un ruolo fondamentale e centrale per Fiat e più in generale per Stellantis. Con questa auto infatti Stellantis porterà sul mercato una temibile concorrente diretta per vetture del calibro della futura Renault Twingo e della Volkswagen ID.1 tanto per citarne due tra le principali.

Nuova Fiat Panda in arrivo a luglio non teme i rivali: dalle case europee alle cinesi, la vettura è pronta a dire la sua

Parliamo delle famigerate auto elettriche low cost pronte a invadere l’Europa nei prossimi anni. Tutte auto elettriche con prezzi da 20 mila euro in giù al netto degli incentivi previsti dai vari stati. La nuova Fiat Panda sa bene che oltre alle auto citate dovrà fare pure i conti con le numerose auto elettriche cinesi che stanno per arrivare e sulle quali però potrebbero esserci dei dazi che inevitabilmente potrebbero incidere sul prezzo finale.

Nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia e nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis. Sarà gemella di Citroen e-C3 e avrà una versione elettrica al 100 per cento che costerà meno di 20 mila euro. Questa però dovrebbe arrivare in un secondo momento. La prima che vedremo avrà 320 km di autonomia ed un prezzo di partenza di circa 23 mila euro.

Nuova Fiat Panda poi darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui poi deriverà un anno dopo la nuova Fiat Multipla auto con la quale Fiat proverà a sfidare ad armi pari Dacia Duster e Dacia Bigster. Ovviamente queste auto non avranno solo versioni elettriche ma ci saranno anche delle termiche molto probabilmente ibride.

Nuova Fiat Panda avrà uno stile squadrato e con i suoi circa 4 metri di lunghezza avrà le sembianze di un crossover compatto dallo stile minimalista ed essenziale. Vedremo se Fiat con questa auto avrà trovato la ricetta giusta per dare serio filo da torcere alle rivali europee e cinesi.