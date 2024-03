Fiat 500 termica a Mirafiori: arrivano le prime conferme

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Stellantis sta pensando seriamente di spostare la produzione di Fiat 500 termica dalla Polonia al suo stabilimento di Mirafiori in Piemonte. Questo per far aumentare la produzione di auto della fabbrica che ormai è ridotta al lumicino a causa della scarsa domanda per la 500 elettrica e per le auto di Maserati.

Fiat 500 termica sempre più vicina allo stabilimento di Mirafiori: dal gruppo Stellantis arrivano le prime conferme

Inizialmente in molti non avevano creduto a questa notizia ma nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il gruppo Stellantis avrebbe inviato una lettera ai propri fornitori in cui si farebbe riferimento in maniera esplicita al possibile arrivo della Fiat 500 termica presso lo stabilimento di Mirafiori. In poche parole nella lettera Stellantis dice ai suoi fornitori di tenersi pronti per la produzione di componenti destinati alla 500 ibrida per circa 175 mila unità ogni anno.

Dunque potrebbe essere davvero questa la svolta per lo stabilimento di Mirafiori che potrebbe così nuovamente ritrovae vigore dopo la crisi in cui versa dallo scorso anno e che sembra essere peggiorata notevolmente in questo inizio di 2024. In questo moto la fabbrica, la cui produzione al momento rimarrà ferma fino al prossimo 20 aprile, potrebbe ritrovare slacio superando nuovamente le 200 mila unità prodotte all’anno.

Il modello prescelto dunque sarebbe la Fiat 500 dotata di motore 3 cilindri, 1.0 da 70 cavalli che come sappiamo viene impiegato su Lancia Ypislon, Fiat Panda e sulla stessa 500 prodotta in Polonia. Giorgio Airaudo segretario della Cgil del Piemonte si è detto contento se davvero la notizia fosse confermata perchè ciò rappresenterebbe un sicuro aumento della produzione nella fabbrica anche se questa sarebeb però solo una misura tampone e non risolverebbe il problema in maniera definitiva.

Gianluca Ficco, segretario della Uilm ha invece detto che spera che Stellantis per Mirafiori punti su nuovi modelli che possano garantire buoni livelli di produzione per molti anni. Insomma sembra esserci una marcia indietro sull’elettrico che purtroppo al momento non va come sperato e dunque si corre già ai ripari quanto meno per lo stabilimento di Mirafiori.