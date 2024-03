Ferrari SF90 XX Stradale: la replica in scala 1:8 che la imita perfettamente

La Ferrari SF90 XX Stradale è la “rossa” più prestazionale dell’era moderna. Sulla pista di Fiorano detta il ritmo, non lasciando spazio alle altre vetture commerciali del marchio. Amalgam Collection ha deciso di celebrarla con un modello in scala 1:8, che ne imita perfettamente le fattezze. La realizzazione della replica in formato ridotto è stata eseguita giovandosi dei progetti CAD originali e delle specifiche di prodotto fornite direttamente dalla casa di Maranello.

Il risultato è un prodotto quasi indistinguibile dall’auto reale nelle foto, almeno in assenza di riferimenti dimensionali. Solo agli occhi più esperti non sfuggono le differenze, davvero minime, col prodotto in formato 1:1. Qui la magia è racchiusa in 60 centimetri di lunghezza, dove tutto è stato riprodotto con sublime grazia dagli abilissimi artigiani dell’atelier inglese.

Il prezzo è per pochi eletti: 14.990 euro. Volendo è possibile dilazionare la somma in quattro rate senza interessi, da 3.747,50 euro ciascuna, ma per chi non vive in mezzo agli agi, poco cambia. È giusto che sia così, perché l’eccellenza e l’esclusività non possono essere dozzinali. Altrimenti la dimensione del sogno svanisce, almeno in parte. Qui, poi, c’è anche la tiratura limitata a fare la differenza: solo 799 i pezzi previsti. Esattamente come gli esemplari della vera Ferrari SF90 XX Stradale destinati a prendere forma nei prossimi mesi.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

I modelli su misura di Amalgam Collection possono essere plasmati secondo le specifiche del proprietario. Alla costruzione e all’assemblaggio provvede a mano un piccolo team di specialisti. Oltre 300 ore servono per dar vita a ciascun pezzo della specie. L’uso di una scansione digitale estremamente accurata dell’auto originale ha permesso di rendere ancora più preciso ogni dettaglio della replica, per una interpretazione al top.

Giusto, a questo punto, spendere due parole sulla Ferrari SF90 XX Stradale in scala 1:1. Questa “rossa” spinta da un V8 ibrido, mette sul piatto una potenza massima di 1030 cavalli. La progettazione del sound ne esalta l’anima racing, elevandola alla sua massima espressione, anche sul piano sonoro. Incredibili le performance, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi. Il tempo sul giro sulla pista di Fiorano è di 1’17″309: nessuna vettura del marchio, fra quelle omologate per l’uso civile, riesce a fare meglio di lei. Il vantaggio sulla seconda in classifica, che è la SF90 Stradale Assetto Fiorano, tocca quota 1.4 secondi.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection