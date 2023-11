Ferrari SF90 XX Stradale: è lei la più veloce sul giro a Fiorano

La nuova Ferrari SF90 XX Stradale, l’ultima meraviglia del cavallino rampante, ha stabilito un record sorprendente sul rinomato Circuito di Fiorano. Il modello speciale, evoluzione della già potente SF90 Stradale, è alimentato da un gruppo propulsore che riesce ad erogare una potenza strabiliante di 1030 CV.

Il 16 ottobre 2023, Raffaele de Simone – capo dei collaudatori di Ferrari – ha guidato questa supercar con maestria, ottenendo un tempo di giro di 1:17.309, battendo il precedente record della SF90 Stradale con Assetto Fiorano di ben 1,4 secondi.

Ferrari SF90 XX Stradale: la supercar è stata messa alla prova sul Circuito di Fiorano

Il successo di questo test, avvenuto durante l’International Media Test Drive (IMTD), è stato testimoniato da giornalisti automobilistici di primo piano, i quali hanno avuto l’opportunità di esplorare la vettura e di interagire con il team di ingegneri del brand di Maranello che ha lavorato al suo sviluppo. Il tempo ottenuto è stato accuratamente certificato da un’agenzia indipendente specializzata in servizi per il motorsport.

La nuova SF90 XX Stradale si distingue non solo per le sue prestazioni da record, ma anche per le sue caratteristiche tecniche di alto livello. Equipaggiata con un motore termico V8 biturbo di 90° da 4 litri di cilindrata, raggiunge una potenza massima di 797 CV a 7900 g/min e una coppia massima di 804 Nm a 6250 g/min. La potenza specifica è di 200 CV/l, con un regime massimo di 8000 g/min e un rapporto di compressione di 9,54:1.

Il sistema ibrido della supercar è altrettanto impressionante, offrendo una potenza massima dei motori elettrici di 233 CV (171 kW), una capacità della batteria di 7,9 kWh e un’autonomia massima di 25 km in modalità 100% elettrica. Le dimensioni e i pesi della vettura sono ottimizzati per prestazioni eccellenti, con un peso a secco di soli 1560 kg e un rapporto peso/potenza di 1,51 kg/CV.

La Ferrari SF90 XX Stradale vanta anche una velocità massima di 320 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 2,3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,5 secondi. Dotata di pneumatici Michelin Cup2R e di cerchi in carbonio, la SF90 XX Stradale si afferma come un capolavoro di ingegneria e design.

A partire dal 15 dicembre, gli appassionati potranno ammirare da vicino il bolide presso il Museo Ferrari di Maranello, dove sarà allestito un corner espositivo dedicato, con dettagli e approfondimenti sulla vettura e sul suo record.