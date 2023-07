Ferrari SF90 XX Stradale: un progetto digitale ci mostra una versione da sogno

Ferrari continua a stupire con le sue innovazioni. Questa volta, il cavallino rampante ha presentato la Ferrari SF90 XX Stradale/Spider, i primi modelli XX omologati per la strada. Queste varianti, solitamente riservate a una clientela molto facoltosa, promettono di offrire un’esperienza di guida senza precedenti.

Il cuore pulsante delle SF90 XX Stradale e Spider è un motore V8 biturbo da 4 litri affiancato da tre propulsori elettrici. La potenza complessiva è stata aumentata da 1000 a 1030 CV, superando così la Lamborghini Revuelto da 1015 CV. Nonostante l’aumento di potenza, la velocità massima è stata leggermente ridotta a 320 km/h, probabilmente a causa delle modifiche aerodinamiche.

Ferrari SF90 XX by Shashank Das tre quarti posteriore

Ferrari SF90 XX Stradale: Shashank Das ci mostra una versione con cerchi Rotiform

La nuova supercar ibrida plug-in si distingue per il suo design rinnovato. La parte posteriore è stata rivista e ora include una barra luminosa a LED, delle prese d’aria più prominenti e un enorme alettone fisso. Tali modifiche non solo migliorano l’aspetto della vettura, ma contribuiscono anche ad ottimizzare l’aerodinamica.

La produzione della nuova Ferrari SF90 XX sarà limitata: solo 799 unità per la versione Stradale e 599 per la Spider. Ogni esemplare avrà un prezzo presumibilmente molto più alto rispetto al modello standard, ma ciò non dovrebbe rappresentare un problema per i potenziali acquirenti, disposti a pagare un extra per un’esperienza di guida unica.

Il progetto di Shashank Das

Inoltre, la personalizzazione gioca un ruolo fondamentale. Il renderista Shashank Das, noto come sdesyn su Instagram, ha proposto una versione “da sogno” della Ferrari SF90 XX Stradale. Il design presenta un look nero lucido con inserti gialli contrastanti e dei cerchi Rotiform SIX dall’aspetto robusto.

Con la sua potenza straordinaria, il design accattivante e la produzione limitata, l’ultimo bolide dello storico brand di Maranello è destinato a diventare un’icona nel mondo delle supercar. Non vediamo l’ora di vedere se il progetto di Shashank Das porterà alla creazione di una vettura reale.