RAM Trucks conferma anche nel 2024 la sua partnership con Red Bull KTM Factory Racing 

Arrivano novità importanti da Ram Trucks Europe. Da pochi minuti la divisione europea della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha fatto sapere di aver deciso di rinnovare anche nel 2024 la sua collaborazione con il team Red Bull KTM Factory Racing. Si tratta del terzo anno che la partnership va avanti.

Red Bull KTM Factory Racing e Ram Trucks ancora insieme

Le due aziende hanno voluto precisare che la decisione di voler andare avanti con questa collaborazione deriva principalmente dal fatto che le due società hanno gli stessi valori e dunque il loro rapporto è perfetto. La collaborazione quest’anno è caratterizzata da una declinazione più creativa: RAM Trucks Europe fornisce infatti ad Andrea Adamo e Liam Everts, punte di diamante del team Red Bull KTM Factory Racing, due iconici RAM Trucks 1500 con un rivestimento dedicato e speciale, personalizzato secondo lo spirito e i colori del brand austriaco.

I due piloti assumeranno poi il ruolo di Brand Ambassador di RAM Trucks Europe per tutta la stagione, spostandosi con i potenti veicoli RAM sia in pista, per i viaggi ufficiali durante le gare della stagione, sia fuori per le proprie avventure personali, trasportando funzionalmente le motociclette all’interno dei pianali dei camion, in coerenza con il payoff del Brand RAM “Built to Serve”. I due veicoli saranno inoltre esposti durante alcuni eventi nel corso della stagione. Infine, l’accordo prevede ancora una volta la presenza del logo RAM Trucks Europe sulle motociclette e sulle maglie da corsa dei piloti, nonché su tutti i canali social media di KTM Factory Racing: Facebook, Instagram e YouTube.

“I valori comuni alla base delle due realtà hanno reso naturale continuare questa fantastica avventura fianco a fianco: dopo due anni vissuti ai massimi livelli e ricchi di successi, siamo entusiasti di rinnovare la partnership con un Brand e un Team così forti . Le nostre comunità sono legate da una forte passione e da una profonda componente emotiva, sempre alla ricerca della performance per superare i limiti. Siamo pronti per un’altra grande stagione insieme!” ha dichiarato Domenico Gostoli, Responsabile RAM & Dodge Brands Enlarged Europe.