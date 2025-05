Citroën con il debutto di C5 Aircross rafforza il suo “Elettrico Sociale”

Citroën ha ufficialmente lanciato in Italia il nuovo SUV C5 Aircross, un modello che combina ampi spazi, comfort elevato e tecnologie moderne, ora disponibile anche in versione completamente elettrica. Con questo debutto, la casa francese rafforza il suo impegno verso l’idea di “Elettrico Sociale”, puntando su soluzioni accessibili e sostenibili per un’ampia platea di utenti, con un’offerta che coniuga design distintivo, innovazione e attenzione all’ambiente.

Citroën rafforza la sua visione di “Elettrico Sociale” con il debutto della nuova C5 Aircross

Il concetto di “Elettrico Sociale” ha trovato un riscontro positivo tra i consumatori italiani, come dimostrano le oltre 2.000 unità vendute durante il click day degli incentivi statali 2024. Citroën si conferma così protagonista della mobilità elettrica accessibile: sia a febbraio che ad aprile è stata la marca numero uno nel mercato elettrico italiano, raggiungendo una quota dell’11,8%. In particolare, la C3 elettrica si è affermata come il modello più venduto del segmento, segnando un importante successo per la strategia del marchio, da sempre orientata a rendere la tecnologia alla portata di tutti e a promuovere una mobilità più sostenibile.

Punto di riferimento nel competitivo segmento dei C-SUV — il terzo per volumi in Italia e da sempre un pilastro strategico per Citroën — il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross si rivolge a chi cerca un’esperienza di viaggio improntata al massimo benessere. Progettato per offrire un comfort superiore, si distingue per le sospensioni Advanced Comfort, i sedili di ultima generazione ancora più ergonomici e un’insonorizzazione interna che garantisce un livello di silenziosità tra i migliori della categoria. Questi elementi rendono ogni spostamento più piacevole, rilassante e coinvolgente, consolidando il ruolo del C5 Aircross come riferimento nel segmento.

Esteticamente, il SUV presenta un design deciso e contemporaneo, con linee aerodinamiche che coniugano eleganza e funzionalità. Il frontale è stato completamente ridisegnato e integra nuovi gruppi ottici a LED, accompagnati da dettagli raffinati che ne rafforzano la personalità dinamica e sofisticata.

Grazie all’approccio innovativo dell’“Elettrico Sociale” di Citroën e in previsione del possibile rinnovo degli incentivi statali, il C5 Aircross diventa il SUV più spazioso, tecnologico e confortevole mai proposto dal marchio, ora disponibile anche in versione elettrica con autonomia standard. L’offerta di lancio parte da 25.400 euro oppure da 249 euro al mese senza anticipo, con TAN al 5,99%. Per chi preferisce la motorizzazione ibrida, la versione Hybrid 145 è disponibile con prezzo promozionale a partire da 29.900 euro.