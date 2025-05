Quando si dice “roba da matti”: una Ferrari F355 con motore Opel

Sembra incredibile, ma è tutto vero e a qualcuno si fermerà per qualche secondo il cuore. Una Ferrari F355 GTS incidentata è stata trasformata in una belva da 700 cavalli grazie a un motore Opel. Non è un esperimento ma una decisione consapevole e, per alcuni, persino un sacrilegio.

L’artefice di questa impresa è la tedesca Vmax Performance, officina specializzata in elaborazioni estreme, che ha stravolto le regole e messo in discussione i dogmi del mondo automobilistico. Il punto di partenza è un esemplare di Ferrari F355 danneggiato a livello estetico, ma con il V8 originale ancora funzionante.

Eppure, invece di ricostruire fedelmente la meccanica del Cavallino Rampante, il proprietario ha optato per una via rivoluzionaria, ovvero montare sotto il cofano un propulsore Z20LET Opel, più leggero, più economico e, con le giuste modifiche, molto più potente. Il progetto ha richiesto cinque anni di sviluppo, durante i quali ogni componente risulta alla fine analizzato, adattato o ricostruito da zero.

Il cuore Opel è completamente rivisitato con l’adozione di un blocco C20LET, valvole maggiorate, sistema a carter secco per la lubrificazione e un enorme turbocompressore Garrett GT3588R. Il risultato è un incremento di potenza che sfiora il doppio dei cavalli originali, con un picco compreso tra 600 e 700 CV. Nonostante l’anima totalmente rinnovata, la Ferrari F355 conserva scarico e trasmissione originali (almeno questi!), adattati con precisione per gestire l’esuberanza del nuovo cuore meccanico.

Esternamente, l’auto mantiene l’inconfondibile silhouette della Ferrari F355 disegnata da Pininfarina, ma sotto il vestito pulsa una tecnologia completamente diversa.

Questa creazione ha ovviamente diviso l’opinione pubblica: da un lato i puristi Ferrari, che gridano allo scandalo per quella che considerano una profanazione; dall’altro, i cultori della tecnica, affascinati dall’abilità e dall’ingegno impiegati in una simile trasformazione. In ogni caso, è impossibile restare indifferenti davanti a una Ferrari con anima Opel.

Questa Ferrari F355 si è così trasformata in un mix esplosivo di design italiano e efficienza tedesca (con qualcuno pronto a storcere il naso), che sfida le convenzioni e ridefinisce i limiti dell’auto custom. Questa F355 “eretica” rappresenta uno degli esempi più estremi di cosa può nascere quando la passione incontra la creatività e il coraggio. Sì, quello di sfidare gli hater.