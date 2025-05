Alfa Romeo Giulia: in Olanda è una delle auto usate più apprezzate

Alfa Romeo Giulia è presente sul mercato ormai da molti anni e siamo in attesa di capire quando effettivamente arriverà la nuova generazione inizialmente prevista nel 2026 ma che a quanto pare potrebbe subire un ritardo a causa dell’introduzione di motori termici con il debutto che secondo alcuni potrebbe slittare al 2027.

Autoweek elogia Alfa Romeo Giulia e la consiglia come auto usata: pioggia di complimenti in Olanda per la berlina

Nel frattempo dall’Olanda arrivano belle notizie per l’attuale versione della berlina di segmento D della casa automobilistica del biscione che ha ricevuto molti apprezzamenti risultando come una delle auto usate più consigliate e apprezzate in quel mercato. In un articolo pubblicato dagli olandesi di AutoWeek dedicato a un test su una Alfa Romeo Giulia del 2016, siamo rimasti colpiti — e in parte sorpresi — dall’entusiasmo dei commenti da parte degli appassionati locali.

Il giudizio è unanime: Alfa Romeo Giulia è considerata un’auto straordinaria. Ak2, ad esempio, la definisce “fantastica, bellissima e speciale, capace di regalare soddisfazioni a lungo. Peccato non vederla più spesso in circolazione, nonostante sia piuttosto affidabile”. Wouter69 la descrive come “una meraviglia”, mentre altri sottolineano come “sia una vera Alfa Romeo: ottima dinamica e anima sportiva”.

Un utente scrive: “Dopo due anni ho ancora voglia di uscire in auto ogni volta, senza alcun problema. Con 40.000 km alle spalle, sinceramente non trovo difetti”. Un altro appassionato rincara: “Macchina splendida! Mantiene intatto il vero DNA Alfa, proprio come dovrebbe essere”. Commenti come questi ce ne sono a decine. Dunque ci chiediamo come sia possibile che un’auto che ha ricevuto tutti questi complimenti dagli addetti ai lavori ma anche da semplici automobilisti abbia faticato così tanto a vendere.

Probabilmente i motivi sono da ricercare in parte in alcuni limiti all’elettronica e alla tecnologia e in parte anche ad una questione di immagine e marketing con le auto del biscione che soprattutto al di fuori dei confini italiani comunque da molti sono considerati non altrettanto popolari e affidabili di auto quali Audi, BMW e Mercedes.