Peugeot 208 GTI: una versione termica è possibile se ci sarà richiesta

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Peugeot ha annunciato il lancio della nuova Peugeot 208 GTi, in una versione completamente elettrica che segnerà il ritorno della famosa gamma ad alte prestazioni del marchio del leone. La berlina sportiva sarà presentata in anteprima alla 24 Ore di Le Mans il 13 giugno, segnando un possibile avvio per future varianti GTi nell’offerta della casa automobilistica francese.

Non è da escludere che in futuro possa esserci una Peugeot 208 GTI a combustione

La E-208 GTi rappresenta il primo veicolo elettrico ad alte prestazioni di Peugeot, mirato a un pubblico che cerca un’esperienza di guida entusiasmante. Alain Favey, CEO di Peugeot, ha sottolineato che il revival della sigla GTi contribuirà a ricollegarsi al ricco patrimonio storico del marchio, mentre stabilisce un legame tra le sue auto di serie e l’impegno nel Campionato Mondiale Endurance.

Favey ha aggiunto che, oltre alla E-208, Peugeot prenderà in considerazione il lancio di una nuova peugeot 208 GTi con motore a combustione interna, se sarà questa la richiesta dei clienti. “Inizieremo con la 208 e stiamo sicuramente ascoltando i vostri suggerimenti, o anche quello che diranno i nostri clienti”, ha affermato. “Non escludiamo che possano esserci altre versioni della 208 GTi con il marchio GTi, ma per oggi non è previsto nulla in tal senso”.

Ovviamente il ritorno sul mercato di una Peugeot 208 GTi farebbe felici in molti. Ci auguriamo che davvero la casa automobilistica del leone opti alla fine per affiancare alla versione elettrica anche quella termica in modo da soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti e non solo.