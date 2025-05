Ram Trucks annuncia una importante presentazione l’8 giugno 2025

Nelle scorse ore Ram Trucks ha pubblicato sui social un breve ma intenso video teaser in cui annuncia una novità importante per il prossimo 8 giugno ma senza dire di cosa si tratterà. A quanto pare si tratterà però di una importante presentazione.

Ram con un video teaser annuncia una grande presentazione per l’8 giguno 2025: si tratterà del ritorno del motore Hemi?

Il video teaser, intitolato “Fire up the engines—Big things are on the horizon. 06.08.25”, mostra il CEO di Ram Tim Kuniskis e lo YouTuber Heavy D ( @heavydsparks ) che chiacchierano a un tavolo del catering. L’atmosfera cambia quando un uomo in tenuta da pilota da caccia si avvicina, prende un biscotto e se ne va con aria disinvolta con un casco in mano, dopo aver fatto i complimenti a Kuniskis per la giacca.

Secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, la presentazione dell’8 giugno potrebbe avere a che fare con il ritorno del motore Hemi già anticipato nei mesi scorsi. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, infatti la notizia è certa: l’HEMI V8 sta per tornare. Ciò corrisponde anche alla tempistica delineata da Tim Kuniskis in un audace post su LinkedIn ad aprile. Il CEO di Ram ha affermato che sono previsti 25 annunci di nuovi prodotti nei prossimi 18 mesi e che tutto inizierà l’8 giugno.

“Quattro mesi fa sono tornato al marchio Ram con una missione chiara: costruire pick-up entusiasmanti”, ha scritto Kuniskis. “Da allora, abbiamo dato forma alla prossima evoluzione di Ram: un nuovo, audace capitolo che onora la tradizione del marchio e ne ridefinisce il futuro”. Seguiremo la situazione da vicino l’8 giugno e vi informeremo di cosa bolle in pentola a proposito del prossimo 8 giugno.