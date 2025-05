DS Automobiles rende omaggio a Jules Verne

C’è una nuova Collection speciale in casa DS Automobiles, quella che rende omaggio a uno fra gli scrittori più celebri di sempre a 120 anni dalla sua scomparsa: Jules Verne. Il visionario scrittore, autentico padre del genere fantascientifico, continua ancora oggi a ispirare e ad affascinare intere generazioni. È in questo modo che la nuova Collection del costruttore francese di casa Stellantis vuole rappresentare un’ode al suo genio creativo, passando per l’avventura e la poesia.

In questo modo ogni modello della gamma di DS Automobiles trae ispirazione diretta dall’opera stessa di Jules Verne e si caratterizza per un blu intenso utile ad esplorare il mondo, con coraggio e curiosità. In questo modo chi si mette alla guida di una DS della Collection Jules Verne intraprende un viaggio unico nell’universo del romanziere francese. È così che Jules Verne presta il suo nome a DS Automobiles per caratterizzarne la sua gamma, quella delle DS 3, N°4, DS 7 e N°8.

La speciale collezione Jules Verne caratterizza l’intera gamma di DS Automobiles sfruttando caratterizzazioni iconiche attinte dai suoi scritti

Sono quattro i romanzi di Jules Verne scelti da DS Automobiles; ognuno di questi si abbina ad un modello della gamma del costruttore rappresentando così un vero e proprio omaggio allo scrittore francese 120 anni dopo la sua scomparsa. In questo modo ogni modello presenta riferimenti sottili ma suggestivi, sia all’interno dell’abitacolo che all’esterno; si è puntato su dettagli grafici distintivi, finiture dedicate e una selezione di equipaggiamenti pensati pe evocare l’universo della poetica di Verne. “Quando pensiamo a Jules Verne e alla sua opera, due parole risuonano immediatamente: viaggi straordinari”, ha ammesso Thierry Metroz che è a capo del design di DS Automobiles. Tutti gli ordini, per i modelli citati, apriranno a partire dal prossimo 4 giugno 2025.

DS 3 Jules Verne: “Ventimila leghe sotto i mari”

Si parte dalla DS 3 Jules Verne “Ventimila leghe sotto i mari”, caratterizzata all’esterno dalla presenza di badge in guilloché e cromo satinato che raffigurano una misteriosa creatura marina oltre che la firma di Verne impressa sulla carrozzeria proposta in Blu Lazurite; si tratta di una tinta inedita che arricchisce la gamma di colori disponibili.

La DS 3 Jules Verne “Ventimila leghe sotto i mari” rappresenta l’invito a partire per un viaggio fantastico. All’interno i poggiatesta dei sedili anteriori riportano la firma dello scrittore, impreziosita da un profilo in Beige Terre de Cassel. Si può avere con motorizzazione elettrica, nella variante E-Tense, così come in quella Hybrid che permette viaggi in elettrico fino al 50% del tempo trascorso in ambiente urbano. Prezzi a partire da 35.600 euro per l’ibrida.

DS N°4 Jules Verne: “Il giro del mondo in 80 giorni”

La nuova DS N°4 Jules Verne si rifà invece al celebre “Il giro del mondo in 80 giorni”. In questo modo ogni viaggio è un tributo all’impresa di Phileas Fogg, richiamando i progressi meccanici e scientifici raccontati da Verne. La N°4 Jules Verne di DS Automobiles viene caratterizzata dalla presenza di un esclusivo badge sul cofano rappresentante una rosa dei venti sormontata dalla firma dello scrittore. I battitacco in alluminio presentano anch’essi la firma dello scrittore e il simbolo dell’orientamento accanto al logo DS.

All’interno il cruscotto, inciso al laser, rivela uno schizzo a forma di rosa dei venti che richiama l’ingegneria degli avventurieri dell’epoca. Non manca anche qui la firma di Jules Verne, incorniciata da un profilo in Beige Terre de Cassel. Si può avere in variante ibrida o elettrica.

DS 7 JULES VERNE: “Cinque settimane in pallone”

Viene proposta in blu zaffiro la DS 7 Jules Verne “Cinque settimane in pallone”, abbinata ai simboli tipici del romanzo di Verne sia all’esterno che all’interno dell’abitacolo. C’è infatti un badge esclusivo in cromo spazzolato recante la firma di Jules Verne al centro di una rosa dei venti che decora il frontale. Sui lati, badge guilloché in cromo satinato rappresentano costellazioni, accompagnate ancora firma dello scrittore. Il battitacco in alluminio satinato riprende il disegno del cestello di una mongolfiera, affiancato dalla firma di Verne e dal logo DS.

Il cruscotto, in color perla, presenta invece l’incisione di un dirigibile, circondato da costellazioni, in omaggio al mezzo descritto nei racconti di Verne. Come negli altri modelli della Collezione Jules Verne, anche in questo caso i poggiatesta dei sedili anteriori riportano la firma dell’autore, incorniciata da un profilo in Beige Terre de Cassel. Si può avere con due propulsori ibridi plug-in o diesel BlueHDi 130 a partire da 48.100 euro.

N°8 Jules Verne: “Dalla terra alla luna”

Chiudiamo con la DS N°8 Jules Verne “Dalla terra alla luna” dove l’abitacolo richiama il tema del romanzo su cui si basa l’intera caratterizzazione con incisioni in Light Gold Beige; motivi dedicati e finiture specifiche evocano la conquista dello spazio con intarsi prodotti tramite taglio laser sull’Alcantara. Allo stesso modo i pannelli delle portiere sono decorati con motivi celesti incisi al laser in Light Gold Beige, in riferimento all’esplorazione lunare narrata da Verne nel romanzo.

L’alluminio marmorizzato, che ricorda le finiture delle macchine immaginate dallo scrittore, corre lungo plancia e portiere. Si può avere esclusivamente con propulsore elettrico fino a 692 chilometri di autonomia, con prezzi a partire da 76.440 euro.