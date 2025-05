Mercato dell’auto in Europa: ad aprile torna il segno meno

Si chiude col segno meno il mese di aprile del mercato dell’auto in Europa. I dati diffusi dall’Associazione dei Costruttori Europei, la ACEA, dicono che le immatricolazioni complessive dell’area UE, EFTA e UK sono pari a 1.077.186 secondo un dato che decresce dello 0,3%. Se invece la fetta di mercato dell’auto si restringe al solo dato corrispondente all’Unione Europea, questo risulta in crescita dell’1,3% (925.359 immatricolazioni totali) rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Con i dati di fine aprile si registra anche un consuntivo, relativo ai primi quattro mesi di quest’anno, che appare inferiore dello 0,4% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno grazie a un totale di 4.459.087 veicoli venduti, in negativo dell’1,2% se si restringe la platea alla sola UE.

Il valore al ribasso relativo ai dati del mercato dell’auto in Europa è stato condizionato dalle immatricolazioni registrate nel Regno Unito, dove la flessione è superiore al 10%, se si confronta con lo stesso mese di aprile dello scorso anno. In calo anche l’area EFTA, secondo un dato in decrescita del 3,7%. Nel blocco relativo all’Unione Europea continua a registrare ottimi riscontri la Spagna con una crescita positiva del 12,2%, bene anche l’Italia, dove la crescita è pari al 2,7%, mentre va peggio in Germania, con un calo del 0,2%, e in Francia con un calo dello 5,6%.

Il mercato dell’auto europeo segna ad aprile dati ancora interessanti per i modelli elettrificati

Per quanto riguarda le tipologie di alimentazione più vendute nel mercato dell’auto europeo, secondo i dati del mese di aprile, si conferma il dato in crescita per i modelli ibridi che rappresentano la sezione di mercato più corposa. Nello specifico le ibride plug-in salgono del 31,1%, nel confronto anno su anno, quindi crescono del 17% le ibride non ricaricabili. Diverso è invece il trend registrato dalle motorizzazioni tradizionali con la flessione del 22,4% registrata dai modelli a benzina e del 24,7% per ciò che riguarda le varianti a diesel; la quota di mercato complessiva, fra diesel e benzina, scende al 38,2% contro il 48,4% registrato ad aprile del 2024.

Bene anche le elettriche nel mercato dell’auto europeo aggregato, UE+EFTA+UK, crescono del 7,8% grazie ai riscontri in crescita dei principali mercati: l’Italia registra infatti un incremento del 108,2%, la Spagna del 78% e la Germania del 53,5%. Guardando al solo mercato UE la quota di mercato delle elettriche è ora pari al 15,3%, nel primo quadrimestre dell’anno, secondo un valore comunque giudicato ancora troppo esiguo. In relazione alle elettriche si segnala che, per la prima volta in Europa, BYD ha superato Tesla in termini di vendite di modelli alimentati da propulsori a batteria.

Stellantis ancora alle spalle del Gruppo Volkswagen in termini di gruppi automobilistici

Al top fra i gruppi automobilistici più apprezzati nel mercato dell’auto europeo del mese di aprile 2025 si posiziona ancora iL Gruppo Volkswagen con 296.869 unità immatricolate, in virtù di una crescita misurata allo 0,1%. Segue quindi il Gruppo Stellantis che dopo mesi di percentuali ampiamente negative riesce a immatricolare 165.826 unità contenendo la perdita allo 0,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Molto bene il dato registrato da Alfa Romeo con una crescita del 40,2%; il Costruttore del Biscione ha immatricolato, in UE, 5.691 unità ad aprile. Bene anche il riscontro di Jeep, +16,7%, Peugeot, +10,5%, e Opel con un +2,6%. Va peggio in casa Lancia dove la decrescita è pari al 65% con 1.337 unità immatricolate; in flessione anche DS, -16,4%, Fiat, -18%, e Citroën del -6%. Male anche Maserati e gli altri marchi che complessivamente registrano un calo di oltre il 21% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Alle spalle del Gruppo Volkswagen e di Stellantis troviamo il Gruppo Renault con una crescita dell’1,1% e 110.513 immatricolazioni totali. L’auto più venduta del mese di aprile 2025 in Europa è stata la Renault Clio seguita dalla Dacia Sandero e dalla Peugeot 208.