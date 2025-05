Stellantis, nessuna sorpresa a Sterling Heights: ancora ritardi per i Ram elettrici

Stellantis ha nuovamente aggiornato la roadmap di lancio dei suoi attesissimi pick-up elettrici a marchio Ram, ritardando la produzione dei modelli di punta che nasceranno nello stabilimento di Sterling Heights, nello stato americano del Michigan.

La casa automobilistica ha confermato che il Ram 1500 Ramcharger, con tecnologia a prolunga d’autonomia, sarà messo in produzione all’inizio del 2026. Inizialmente previsto per la fine del 2025, il Ramcharger subisce così un nuovo slittamento. Anche il Ram 1500 REV, completamente elettrico, viene ulteriormente rinviato. Il suo arrivo sul mercato, infatti, è ora atteso non prima del 2027, secondo quanto riportato da Crain’s Detroit Business e confermato da comunicazioni ufficiali ai fornitori. Le fonti sindacali locali hanno inoltre anticipato possibili ritardi anche nella fase di produzione, aumentando le preoccupazioni tra i lavoratori del settore.

Non è la prima volta che Stellantis rivede la propria strategia per la linea Ram elettrificata. Dopo la presentazione avvenuta nel 2023, entrambi i modelli erano inizialmente pianificati per il lancio entro la fine del 2024. A dicembre, un primo cambio di rotta aveva già posticipato il Ramcharger al 2025, con il REV destinato al 2026. Ora, un’ulteriore revisione dei tempi sposta tutto in avanti di un altro anno.

La decisione di Stellantis arriva in un contesto di domanda rallentata per i pick-up elettrici, fenomeno che ha colpito anche concorrenti come Ford e General Motors. Tuttavia, i dirigenti dell’azienda rimangono fiduciosi nel potenziale del Ram Ramcharger, un modello ibrido avanzato dotato di motore V6 Pentastar da 3,6 litri, batteria elettrica e generatore a benzina per la ricarica in movimento, con un’autonomia stimata fino a 1.110 chilometri.

Stellantis ha spiegato che il ritardo sui Ram è legato a un’estensione della fase di validazione per garantire alti standard di qualità costruttiva. Jodi Tinson, portavoce di Stellantis, ha dichiarato che l’azienda sta rivalutando l’intera offerta di prodotto per il mercato nordamericano, con l’obiettivo di proporre propulsioni diversificate e flessibili per i veicoli Ram, in linea con le reali esigenze degli utenti.

Michael Spencer, presidente del sindacato UAW Local 1700, ha ammesso una certa preoccupazione per i ritardi, ma ha rassicurato sul fatto che la domanda di Ram 1500 con motore termico resta elevata, tanto da mantenere attivi tre turni lavorativi nello stabilimento e prevedere il reintegro di circa 130 lavoratori in cassa integrazione.