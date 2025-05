Nuova Lancia Gamma: dalla Francia l’ultima ipotesi di design

Nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia di Lancia. Il suo debutto è previsto nel corso della prima metà del 2026. La vettura sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Questa auto sarà una berlina fastback con uno stile abbastanza vicino a quello della DS N. 8 altro modello che sarà costruito a Melfi. Sulla base delle informazioni fin qui trapelate il sito francese L’Automobile Magazine ha pubblicato nelle scorse ore un render dove immagina quello che potrebbe essere l’aspetto di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori.

In Francia immaginano così la nuova Lancia Gamma che sarà prodotta a Melfi dal 2026

Nonostante Lancia mantenga il riserbo sul design definitivo, è già noto che il posteriore sarà caratterizzato da fanali di forma circolare, simili a quelli della nuova Lancia Ypsilon, a sua volta ispirata al concept Pu+Ra HPE. Il profilo sarà fastback, con uno stile che fonde l’eleganza di una berlina con l’anima sportiva di una coupé. Probabile un avvicinamento stilistico alla DS N 8, con cui condivide la base tecnica. Sarà assemblata a Melfi e poggerà sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Inserita nel segmento D, la nuova Lancia Gamma sarà un crossover lungo circa 4,70 metri, in linea con i principali modelli concorrenti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Lancia Gamma non sarà un modello esclusivamente elettrico, come si potrebbe pensare. Accanto alle versioni a zero emissioni, infatti, dovrebbero essere disponibili anche motorizzazioni elettrificate, condivise con altri modelli Stellantis come Peugeot 3008, 5008 e la futura Jeep Compass. Tra queste si prevedono il 1.2 mild-hybrid da 145 CV e una versione ibrida plug-in da 195 CV.

Sul fronte elettrico, per mantenere un posizionamento premium, potrebbero essere adottati propulsori potenti già presenti nell’offerta del gruppo, come il 280 CV dell’Alfa Romeo Junior o il 320 CV delle varianti 4×4 delle Peugeot 3008 e 5008. L’autonomia dovrebbe toccare i 700 km. La produzione è attesa a Melfi nel 2026. Vedremo se davvero sarà così la vettura futura top di gamma della casa piemontese o se alla fine avrà un altro aspetto.