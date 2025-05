Ram 1500 Express: il celebre modello torna nella gamma del brand americano

Il marchio Ram riproporrà il modello Ram 1500 Express con un accattivante prezzo di partenza di $ 44.495. Ricco di personalità, il Ram 1500 Express sarà uno dei modelli più convenienti della gamma del celebre pickup, disponibile nelle versioni Crew Cab e Quad Cab con trazione 2WD o 4WD, offrendo agli acquirenti una straordinaria combinazione di contenuti e look.

Il Ram 1500 Express coniuga prestazioni moderne con un omaggio alle sue origini del 1939

“Ram 1500 Express è l’ultimo lancio dell’offensiva di prodotto Ram”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram. “Abbiamo iniziato l’anno modello 2025 con un nuovo Ram 1500 e una nuova gamma Ram Heavy Duty. Con l’aggiornamento delle piattaforme, stiamo iniziando a introdurre miglioramenti agli allestimenti”.

Ram 1500 Express sfoggia una livrea monocromatica minacciosa e priva di badge, con cornici della griglia in nero lucido e paraurti anteriore e posteriore in tinta con la carrozzeria. Questo nuovo modello segna anche il ritorno del pacchetto Black Express per l’anno modello 2026, uno degli allestimenti più popolari mai offerti per il Ram 1500. Quando gli ordini sono stati aperti nell’estate del 2013, il pacchetto Black Express rappresentava oltre il 20% dei pick-up usciti dalla linea di produzione del Ram 1500. Il pacchetto è stato offerto anche nel 2019 con altrettanta popolarità.

Il nuovo Ram 1500 Express beneficia dell’architettura molto più moderna dell’attuale gamma Ram 1500. Questo si traduce in una guida e una maneggevolezza migliori, interni più armoniosi e uno stile esterno elegante. Disponibile con cabina quadrupla estesa o doppia cabina, con trazione posteriore o integrale, il 1500 Express fonde le caratteristiche chiave per modelli di questo tipo che i veri possessori di pick-up apprezzano, senza però rinunciare all’essenzialità.

Disponibile in cinque colori monocromatici standard (Diamond Black, Bright White, Granite Crystal, Forged Blue e Hydro Blue), tutti presentano cornici della griglia nere lucide e paraurti anteriori e posteriori in tinta con la carrozzeria. Sotto al cofano, gli acquirenti troveranno un V6 da 3,6 litri con 305 cavalli (227 kW), a meno che non aggiungano il sei cilindri in linea opzionale da 420 cavalli (313 kW) con un costo aggiuntivo di 1.695 dollari.

Il nuovo Ram 1500 Express dotato di cerchi da 20 pollici, cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, frenata di emergenza per i pedoni, fari a LED con cornice nera e “dettagli interni in vernice incisa al laser Liquid Graphite e colori Gridiron”, qualunque cosa significhi. Esternamente, il pick-up è caratterizzato da quella che Ram definisce una “minacciosa verniciatura monocromatica senza stemmi”, completa di cornici della griglia nere lucide e paraurti anteriori e posteriori in tinta con la carrozzeria.

Chi desidera un tocco di stile dopo il lavoro può optare per il pacchetto Black Express da 995 dollari (solo per Quad e Crew 4WD), che include cerchi neri da 20 pollici, pedane laterali, cofano sportivo, fari a LED con cornice nera, fendinebbia a LED e i caratteristici badge esterni neri. Gli interni includono sedili in tessuto nero, una console centrale e un quadro strumenti da 7 pollici.