Ferrari denunciata da un cliente negli USA per un guasto ai freni

Ferrari è stata citata in giudizio da un cliente negli Stati Uniti. A quanto pare questo cliente avrebbe fatto causa alla casa automobilistica del cavallino rampante in quanto pur avendo portato nell’officina autorizzata la sua super car questa non era stata in grado di riparare un guasto ai freni della sua auto. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Iliya Nechev, residente nello stato della California, ha avviato la procedura legale perché la sua auto, una Ferrari 458 Italia del 2010, ha grossi problemi ai freni. L’auto è stata acquistata dal cliente nel 2020, con l’uomo che ha dichiarato di aver avuto subito problemi ai freni fin dal primo giorno in cui ha guidato la vettura.

Nonostante la segnalazione di un problemai ai freni questo cliente non ha avuto nessun aiuto dalla Ferrari e così l’ha citata in giudizio

La causa è stata depositata presso il tribunale federale di San Diego. Secondo l’avvocato del cliente, i freni della sua Ferrari funzionano parzialmente o non funzionano affatto. Il cliente ha inoltre segnalato un incidente in cui la sua vettura non ha rallentato affatto in pendenza anche dopo aver azionato a fondo il pedale del freno. Inoltre il proprietario di questa 458 Italia ha segnalato questo problema ad un concessionario locale, ma secondo quanto dichiarato, gli sarebbe stato detto che si tratta di un problema normale.

Ricordiamo che ad ottobre del 2021 negli Stati Uniti Ferrari aveva richiamato alcune sue auto a causa di un problema all’impianto frenante. Questo richiamo era stato esteso anche al 2022 e anche a modelli venduti in altri mercati come ad esempio Germania, Giappone e Cina. La Ferrari è accusata di non aver informato i propri clienti del problema. Con lei è stata citata anche la Bosch. A quanto pare questo problema può essere risolto abbastanza facilmente. Basterebbe sostituire la pompa freno centrale.