Ferrari 458 Italia contro il muro dopo lo show | Video

Giornata da dimenticare per il proprietario di una Ferrari 458 Italia che, al termine di un raduno statunitense di auto sportive, ha visto la sua “rossa” finire contro un muro, con la figlia al volante. Per fortuna il contatto è stato lieve, ma la fattura sarà comunque salata. L’importante è che nessuno si sia fatto male.

Guardando il video messo in rete da Sinclair Photos si nota la coupé di Maranello mentre si immette sulla strada primaria, da una via d’accesso laterale. La ragazza, con una certa dose di ottimismo, si concede una licenza di guida eccessiva, dando più gas del dovuto nella svolta. Con le ruote girate verso destra, la violenta scarica di potenza fa perdere aderenza alle ruote posteriori.

Il tentativo di recupero, sfortunatamente, non va a buon fine, così la supercar del “cavallino rampante” piomba sul marciapiede e poi contro il muretto di contenimento. Qui si consuma il “bacio” tra la Ferrari 458 Italia e la barriera in cemento. Anche se l’urto è soft, gli airbag si attivano comunque, per garantire la sicurezza a bordo.

Forse azionando il freno negli ultimi metri della piroetta si sarebbe potuto evitare l’incidente, ma è facile parlare quando si sta comodamente seduti davanti al monitor di un computer. Resta il fatto che i dubbi sono legittimi. Una cosa è certa: al volante di un’auto ad alto indice prestazionale, pur se sicura e affidabile come la Ferrari 458 Italia, bisogna evitare di strafare, perché gli eccessi e le esuberanze possono costare care, specie se non si hanno doti di guida all’altezza.

Ferrari 458 Italia: un punto di riferimento

Stiamo parlando infatti di una supercar di razza, spinta da un motore V8 di 4.5 litri, che sviluppa una potenza massima di 570 cavalli a 9000 giri (con una potenza specifica di 127 cavalli litro) e una coppia massima di 540 Nm a 6000 giri al minuto.

Ciò si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.4 secondi e in una velocità di punta superiore ai 325 km/h. A rallentare la foga del modello provvedono dei freni a disco Brembo ad alto mordente, che fermano la vettura in 32.5 metri dalla velocità di 100 km/h.

Costruita dal 2009 al 2015, questa berlinetta ha ottenuto un grande successo commerciale. Notevoli gli apprezzamenti per il suo handling e per la purezza del suo comportamento. La Ferrari 458 Italia è stata sviluppata su un telaio in lega d’alluminio realizzato con tecnologie di derivazione aerospaziale.

Impeccabile la messa a punto del suo assetto. Ne deriva un gioiello con doti stradali da sogno, ma anche a bordo di una creatura del genere bisogna saper tenere a freno i facili entusiasmi, perché altrimenti si corre il rischio di sbagliare. Il video odierno non fa altro che confermarlo.