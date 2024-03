Peugeot E-5008: innovativa installazione in 3D per il lancio del SUV

Peugeot E-5008 è la grande novità di questo inizio 2024 per quanto riguarda la casa automobilistica del Leone. Per supportare questo importante lancio Peugeot ha fatto sapere di aver realizzato insieme a Accenture Song a Parigi presso la stazione ferroviaria Gare du Nord una innovativa installazione artistica in 3D che da ieri è presente nella stazione e che evidenzia il lancio del nuovo SUV della casa francese. Davanti a migliaia di persone una misteriosa scatola 3D ha proiettato suggestive immagini di creature maestose per comunicare a tutti il debutto della nuova generazione di 5008.

Per il lancio della nuova Peugeot E-5008 il leone stupisce tutti con l’innovativa installazione in 3D

Questa performance visiva che ha riguardato il lancio della nuova Peugeot E-5008 è opera dello studio creativo Superbien uno dei massimi esperti in questo settore. La campagna verà estesa anche al web ed in particolare ai social inoltre grazie alla presenza in DOOH (Digital Out-of-Home) arriverà anche nelle principali città d’Europa. Questa novità segna inoltre l’avvio della collaborazione tra la casa automobilistica francese di Stellantis e Accenture Song che poi proseguirà anche nei prossimi mesi con nuove iniziative di questo tipo.

Insomma si è trattato sicuramente di un bel modo di festeggiare il lancio della nuova Peugeot e-5008 un modello che per via delle sue caratteristiche è destinato ad avere un ruolo molto importante nella gamma dello storico marchio del Leone per i prossimi anni. Vedremo dunque a proposito di questa vettura quali altre notizie arriveranno nel corso dei prossimi giorni da parte del brand di Stellantis.