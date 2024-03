Peugeot aumenta la sua quota in un importante mercato

Peugeot ha registrato un importante incremento della quota di mercato nel Regno Unito, evidenziando vendite robuste sia nel mese di febbraio che nel primo bimestre del 2024. La Peugeot e-208 completamente elettrica si è distinta come l’auto compatta elettrica più venduta nel mercato britannico da inizio anno.

La quota complessiva di mercato del costruttore francese, considerando sia le vetture che i veicoli commerciali, è cresciuta dello 0,8%, passando dal 3,7% del 2023 al 4,5% nel 2024. Inoltre, la quota di mercato totale di febbraio ha visto un aumento, salendo dal 4,1% nel 2023 al 4,7% nel 2024.

Peugeot: a febbraio e nel primo bimestre del 2024 ha aumentato la sua presenza nel Regno Unito

Oltre alla crescita generale nella quota di mercato, la casa del Leone ha visto anche un aumento nella quota del mercato delle vetture, con un incremento dell’1,1%, passando dal 3% al 4,1% nel confronto anno su anno. Febbraio ha inoltre segnato una crescita nella quota di mercato delle auto del marchio di Stellantis, crescita che è passata dal 3,5% nel febbraio 2023 al 3,9% nel febbraio 2024.

La nuova e-208 ha superato la concorrenza, posizionandosi come l’auto compatta full electric più venduta nel Regno Unito fino ad oggi. Lanciata lo scorso autunno, ha già dimostrato di essere popolare tra gli acquirenti intenzionati a passare all’elettrico grazie alla scelta di propulsori elettrici, un design accattivante e un’esperienza di guida distintiva. La Peugeot e-208 viene proposta nel mercato britannico in tre allestimenti e offre una serie di tecnologie avanzate, tra cui il Peugeot i-Cockpit con ChatGPT integrato.

La casa automobilistica francese permette ai suoi clienti di avere più scelta quando si tratta di mobilità elettrica, proponendo un’intera gamma di EV. Il Peugeot Switch Grant offre ai clienti di e-2008, e-208, e-308, e-308 SW ed e-Traveller un APR allo 0% per quattro anni senza deposito minimo, oltre a un supporto fino a 4000 £.

Adam Wood, direttore generale di Peugeot UK, ha detto: “È stato un inizio d’anno incoraggiante per il nostro marchio. L’aumento della nostra quota di mercato dimostra la crescente popolarità della nostra nuova gamma di prodotti nel Regno Unito. Siamo fieri di vantare la gamma più ampia di veicoli elettrici mainstream in Europa e siamo particolarmente lieti di vedere la Peugeot e-208 continuare come l’EV compatto più venduto nel Regno Unito a febbraio. Siamo ansiosi di proseguire su questo percorso di crescita per tutto il 2024”.