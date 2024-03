Svelata la nuova Peugeot 5008: dimensioni, design, motori e prime immagini

La nuova Peugeot 5008 è stata svelata nelle scorse ore. Il SUV del Leone stabilisce nuovi standard, diventando l’unico SUV completamente elettrico che offre uno spazio eccezionale e confortevole per 7 passeggeri e un’autonomia elettrica fino a 660 km. Basato sulla piattaforma STLA Medium e dotato di una batteria prodotta in Francia, l’E-5008 soddisfa le esigenze dei clienti che cercano un SUV di grandi dimensioni con un design distintivo, interni accoglienti, lunga autonomia ed elevata efficienza elettrica. Il marchio PEUGEOT assicura ai suoi clienti la massima tranquillità proponendo la nuova 5008 con una garanzia aggiuntiva valida 8 anni/160.000 km nell’ambito del programma ALLURE CARE.

Svelata la nuova Peugeot 5008: ecco come cambia il SUV top di gamma della casa automobilistica del Leone

Nel suo impegno per diventare un marchio 100% elettrico, Peugeot amplia costantemente la sua gamma per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Il nuovo E-5008 è l’unico modello nel suo segmento che offre mobilità completamente elettrica per sette passeggeri in interni eccezionalmente spaziosi e accoglienti. La nuova Peugeot 5008 conferma la natura flessibile della piattaforma Stellantis STLA Medium ed è il primo modello a beneficiare della configurazione estesa. Il passo di 2,90 m è eccezionalmente lungo, rendendo l’auto molto spaziosa e la sua lunghezza complessiva è di 4,79 m.

L’innovativa piattaforma STLA Medium è progettata per soddisfare le aspettative dei clienti in termini di ciò che è più importante per loro: autonomia (fino a 660 km), tempo di ricarica (dal 20% all’80% in 30 minuti), piacere di guida, prestazioni, efficienza e servizi connessi (pianificatore di viaggio, ricarica intelligente, funzione veicolo-carico, aggiornamenti wireless OTA).

La nuova Peugeot 5008 sarà prodotta esclusivamente nello stabilimento di Sochaux. È dotata di batterie ACC prodotte in una gigafactory in Francia (Douvrin). È coperta dal programma ALLURE CARE e offre una garanzia aggiuntiva fino a 8 anni/160.000 km, la più lunga tra tutte le marche europee.

Le vendite della nuova Peugeot 5008 inizieranno nell’autunno 2024. La gamma comprenderà due versioni di Allure e GT, ciascuna con tre pacchetti opzionali per una facile selezione e tre motori elettrici (210 HP, 230 HP Long Range e 320 HP Dual Motor con 4WD), oltre a due propulsori elettrificati, un ibrido 48 V (136 CV) e ibrido plug-in (195 CV).

La vettura offre una silhouette aerodinamica e interni raffinati, garantendo prestazioni ottimali. Il si distingue per uno stile SUV che ispira solidità e sicurezza, abbinate ad una silhouette molto dinamica. La linea alta del corpo e le linee laterali fortemente definite, così come le sue dimensioni (lunghezza: 4,79 m, larghezza: 1,89 m, altezza: 1,69 m) fanno sì che il modello faccia una bella figura sulla strada. Lo stile del modello riflette la sua dinamica. La curva del lunotto è sottolineata da raffinati elementi stilistici laterali, mentre il frontale è caratterizzato da una nuova firma luminosa e da un’innovativa griglia anteriore che si fonde perfettamente con il colore della carrozzeria.

La raffinata griglia è evidenziata da una sottile ed elegante striscia nera che attraversa l’intera parte anteriore della nuova Peugeot 5008, ospitando i fari a LED ultracompatti disponibili su tutte le versioni. La E-5008 GT è dotata di serie della nuova tecnologia PEUGEOT Pixel LED , che adatta automaticamente il fascio luminoso dei fari alle condizioni della strada e mantiene un’illuminazione ottimale senza disturbare gli altri utenti della strada.

Per continuare le innovazioni iniziate con i modelli 408 ed E-3008, la nuova E-5008 è dotata di ruote che non solo sottolineano lo stile moderno, ma garantiscono anche prestazioni aerodinamiche. Il nuovo emblema PEUGEOT si trova al centro dei cerchi da 19 o 20 pollici dal design tecnico e geometrico. Nell’abitacolo, lo spettacolare display flottante PEUGEOT Panoramica i-Cockpit da 21 pollici rende gli interni tanto tecnologicamente avanzati quanto facili da usare.

Il numero di accenti decorativi sulla carrozzeria è stato ridotto e gli elementi cromati sono stati rimossi a favore di elementi verniciati: Meteor Grey sullo spoiler anteriore e sul paraurti posteriore, Orbital Black sugli alloggiamenti degli specchietti e sulla linea inferiore del veicolo.

La nuova Peugeot 5008 è disponibile in sei colori : Obsession Blue, Ingaro Blue, Okenite White, Pearl Black, Artense Grey e Titanium Grey. La nuova E-5008 GT viene fornita di serie in una versione bicolore con tetto nero lucido. L’eccellente raffinatezza degli interni del nuovo E-5008 avvantaggia tutti i passeggeri. Ad esempio, l’elegante finitura in vero alluminio e l’illuminazione ambientale a LED sono personalizzabili: con una scelta di 8 colori diversi, copre il cruscotto e si estende alle porte anteriori e posteriori . Il tutto crea uno stile high-tech amichevole e di alta qualità.