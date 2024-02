Peugeot E-3008: miglior SUV compatto ai Moto Awards

La nuova Peugeot E-3008 ha appena fatto il suo debutto e ha già conquistato il cuore dei lettori di Auto Świat e Onet, che le hanno assegnato i Moto Awards nella categoria SUV compatti. E sebbene sia passato solo poco dalla première europea della nuova rivoluzionaria e-3008, e l’auto sia appena entrata sul mercato, ha già vinto due premi. Il SUV fastback francese ha ricevuto il suo primo premio a dicembre in Germania dai lettori delle riviste Auto Bild e Computer Bild per l’innovativo cruscotto panoramico i-Cockpit con schermo aerodinamico e curvo da 21 pollici (nella versione GT). Ora è stato apprezzato dai lettori polacchi.

Ai Moto Awards primo posto per la nuova Peugeot E-3008 tra i SUV compatti

Il plebiscito dei Moto Awards attira da anni l’attenzione degli appassionati di motori di tutta la Polonia. Nell’edizione di quest’anno sono stati espressi oltre 41.000 voti per un totale di 41 vetture presentate in anteprima lo scorso anno. È importante sottolineare che in questa votazione solo i lettori decidono i vincitori e gli editori non interferiscono nelle loro scelte.

“I Moto Awards sono un plebiscito in cui i lettori di Auto Świat e Onet hanno pieno potere. Esprimendo i loro voti, decidono quale vettura merita il titolo di migliore nella sua categoria. Il plebiscito dei Moto Awards è in realtà un barometro del settore delle emozioni, della simpatia e della volontà di possedere auto al debutto sul mercato,” ha concluso Piotr Kozłowski, redattore capo di AutoŚwiat.pl. “Siamo ancora più soddisfatti della scelta della nuova Peugeot E-3008 come miglior SUV compatto”.

La nuova Peugeot E-3008 rappresenta il passo successivo di Peugeot nella strategia “The Power of ALLURE”, combinando un design straordinario con piacere di guida intuitivo, utilizzo intuitivo e qualità senza compromessi. I parametri prestazionali più alti della categoria sono stati raggiunti grazie all’utilizzo della nuovissima piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, che cambia il volto dell’elettromobilità. Grazie ad esso, il nuovo E-3008 può offrire un’autonomia fino a 527 km (in futuro fino a 700 km) nel ciclo WLTP, tempi di ricarica rapidi (100 km di autonomia in 10 minuti), nonché prestazioni impressionanti e servizi di connettività avanzati, tra cui un pianificatore di viaggio con stazioni di ricarica per veicoli contrassegnate, ricarica intelligente o aggiornamenti “Over The Air”.