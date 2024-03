Alfa Romeo Giulietta Spider: video on board su un classico della Dolce Vita

Tuffarsi nelle emozioni del passato fa bene, specie in ambito automobilistico, perché certe sensazioni sono sempre più rare sui modelli dell’era contemporanea. L’Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce può essere lo strumento giusto per un’immersione del genere, ai massimi livelli.

Questa è senza ombra di dubbio una delle opere migliori della produzione automobilistica italiana. Basta guardarla, per innamorarsene in un attimo. Splendido emblema della “Dolce Vita“, si offre allo sguardo con uno stile da antologia. Le sue linee, firmate Pininfarina, sono uno spettacolo per gli occhi. Nei tratti si miscelano al meglio le note dell’eleganza e della sportività. Miracoli che solo i migliori sono in grado di produrre.

L’Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce è una delle opere più belle, in assoluto, nella storia della casa milanese. È, in tutti i sensi, un prodotto cinematografico, che si presta alla vita più glamour, ma in un quadro costruttivo ricco di sostanza, della migliore specie. Con lei si possono vivere delle scariche di adrenalina speciali, col vento che accarezza i capelli.

Screen shot da video Tedward

Nel video odierno viene celebrato il suo fascino, con splendide riprese on board. L’esemplare protagonista del filmato è del 1960, ma il modello, nella sua veste iniziale, fece il suo debutto in società nel 1955. Questa vettura scultorea fu chiesta ai vertici del “biscione” dall’importatore statunitense Max Hoffman. Fu accontentato, anche perché non ci voleva molto a capirne il potenziale. Il risultato? Un gioiello consegnato agli appassionati e, più in generale, alla storia dell’auto.

La versione scoperta dalla Giulietta Sprint seppe entrare subito nel cuore della gente. Sul mercato d’oltreoceano divenne una miss, capace di richiamare l’attenzione di tutti. La stessa cosa succedeva, ovviamente, anche dalle nostre parti.

Sotto il cofano anteriore dell’Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce fa sentire la sua splendida voce un motore a quattro cilindri in linea da 1.3 litri di cilindrata, con oltre 90 cavalli di potenza massima, su un peso inferiore ai 900 chilogrammi. Notevole la verve dinamica, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi netti e una punta velocistica di 180 km/h. Certo, le auto da corsa erano un’altra cosa, ma volete mettere il piacere di viaggiare su una litoranea a bordo di questo gioiello, ascoltando il rombo del “biscione” en plein air? A voi il video. Buona visione.