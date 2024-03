DS Automobiles conquista punti importanti all’E-Prix di San Paolo 2024

All’E-Prix di San Paolo 2024, DS Automobiles ha dimostrato nuovamente le sue capacità competitive, segnando un inizio promettente nella gara con entrambi i piloti qualificatisi tra i primi tre.

Durante la fase dei duelli, Stoffel Vandoorne ha mancato la pole position per soli due millesimi di secondo, in una delle sessioni più combattute nella storia del campionato riservato alle monoposto 100% elettriche. Ulteriori conferme della rapidità della DS E-Tense FE23 sono venute dal terzo posto di Jean-Eric Vergne, giusto alle spalle del suo compagno di squadra.

DS Automobiles: Vergne e Vandoorne vanno entrambi a punti a San Paolo

Con il suo secondo appuntamento in Brasile, il campionato ha presentato sfide notevoli a causa delle elevate temperature ambientali e del tracciato, rispettivamente di 35 °C e oltre i 50 °C, rendendo la gestione dell’energia e la temperatura della batteria questioni critiche.

La fase iniziale della gara è stata caratterizzata da una notevole strategia e da diversi sorpassi, con due interventi della safety car che hanno ulteriormente complicato i piani pre-gara.

Vergne ha continuato a raccogliere punti importanti, classificandosi settimo, posizione che lo mantiene ai vertici della classifica. Attualmente quarto, il pilota francese è a pari punti con il terzo classificato, distinguendosi come uno dei soli quattro piloti ad aver segnato punti in tutte le prime quattro gare, grazie a una buona costanza di rendimento, sia personale che del costruttore francese.

Anche Vandoorne sta accumulando punti, con tre piazzamenti a punti in quattro gare. Il campione del mondo 2022 sperava certamente in un risultato migliore dell’ottavo posto, visto l’avvio dalla prima fila, ma le cose non sono andate come previsto in Brasile.

L’ABB FIA Formula E World Championship tornerà in azione tra due settimane per la sua prima visita in Giappone, con la gara prevista nelle strade di Tokyo sabato 30 marzo.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha condiviso sentimenti contrastanti riguardo al weekend: “Lasciamo questo weekend con sensazioni miste. Abbiamo ottenuto buoni risultati nelle prove libere e la nostra performance in qualifica è stata eccellente. Tuttavia, durante la finale dei duelli, la pole position ci è sfuggita per soli due millesimi, mentre la nostra altra vettura si è classificata terza. Dopo ciò, è stata una gara difficile. Abbiamo faticato a tenere il passo di alcuni concorrenti e, alla fine, JEV è arrivato settimo e Stoffel ottavo. Questo significa comunque punti utili per il campionato, ma non tanti quanti speravamo dopo le qualifiche. Ci attende molto lavoro e faremo tutto il possibile per migliorare nella prossima gara a Tokyo”.