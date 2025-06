Tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Pandina a giugno 2025: design, motori, prezzi e novità

Nuova Fiat Pandina sarà il nome della futura generazione dell’attuale Fiat Panda che sarà prodotta sempre a Pomigliano su piattaforma STLA City la stessa usata dalla nuova Fiat 500e e dalla futura Fiat 500 ibrida. La vettura arriverà di sicuro entro il 2030 ma ci sono buone probabilità che il suo arrivo possa avvenire anche qualche anno prima di quella data.

Design, motori, prezzi e novità varie sulla nuova Fiat Pandina in arrivo entro il 2030

Le dimensioni saranno le stesse del modello attuale ma il suo design cambierà completamente assomigliando a quello dei render che vi mostriamo in questo nostro articolo che sono stati creati dal designer Avarvarii e che sono ovviamente ispirati alla Fiat Grande Panda dalla quale erediterà molti elementi di design essendo appartenemente alla medesima famiglia. Lo stile oltre che alla Grande Panda rappresenterà pure un omaggio anche alla prima generazione di Panda degli anni ’80, come anticipato dal CEO Francois.

Nuova Fiat Pandina come dicevamo avrà dimensioni simili a quelle attuali ma rispetto alla Panda di adesso sarà completamente diversa. Si tratterà di un’auto dallo stile retrò ma con tanta tecnologia. Il rapporto qualità prezzo non cambierà ed infatti si tratterà di un’auto molto interessante capace di dare serio filo da torcere a rivali quali Dacia Spring ma anche alle concorrenti provenienti dall’estremo oriente.

La gamma di motori comprenderà versioni elettriche ma anche ibride e probabilmente a benzina. Saranno tutte economiche comprese anche le elettriche grazie alle nuove batterie LFP.

Per le versioni ibride, è probabile che la nuova Fiat Pandina adotti lo stesso motore della nuova Fiat 500 ibrida prodotta a Mirafiori, anche se è consigliabile aspettare conferme più definitive in merito. In sostanza, la Pandina potrebbe diventare una delle vetture più vendute in Italia e in Europa nel prossimo decennio, non solo nel segmento A ma nell’intero mercato automobilistico.

La nuova Fiat Pandina dunque rappresenterà per lo stabilimento di Pomigliano la certezza che le attività nella fabbrica continueranno a pieno regime anche nel prossimo decennio. Quanto ai prezzi saranno davvero interessanti e in questo caso potrebbero essere in linea con quelli dell’attuale Panda rappresentando dunque un modello che potrebbe portare verso Fiat molti nuovi clienti facendo conquistare alla casa torinese preziose quote di mercato.

Si potrebbe partire da un prezzo di circa 14 mila euro quindi leggermente inferiore a quello dell’allestimento Pandina che in futuro darà il nome all’intero modello per differenziarsi maggiormente come nome dalla Grande Panda.