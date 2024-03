DS Automobiles è partner di ProWein a Düsseldorf

Questo fine settimana Düsseldorf si trasformerà in un vero paradiso del vino. Dal 10 al 12 marzo la fiera ProWein aprirà le sue porte al pubblico specializzato nel centro espositivo di Düsseldorf. Quasi contemporaneamente, dal 7 al 12 marzo, tutti gli amanti del vino potranno aspettarsi oltre 100 eventi gastronomici nell’ambito della “ProWein goes city” a Düsseldorf e dintorni. L’iniziativa è un progetto congiunto tra Messe Düsseldorf e Destination Düsseldorf con l’obiettivo di offrire agli amanti del vino e ai produttori di vino un’offerta interessante a Düsseldorf, parallelamente alla fiera. DS Automobiles è partner da diversi anni.

DS Automobiles ha presentato con orgoglio due dei suoi modelli, la DS 4 e la DS 7

Alla serata inaugurale del 7 marzo presso la Classic Remise di Düsseldorf, DS Automobiles ha presentato con orgoglio due dei suoi modelli, la DS 4 e la DS 7. In mezzo a una cornice storica e circondati da rare auto d’epoca, gli ospiti hanno potuto godere non solo degli ottimi vini dei migliori produttori di vino di sei nazioni, ma scoprire anche gli eleganti modelli DS con uno speciale fattore di divertimento.

“Da anni l’iniziativa ‘ProWein goes City’ ci offre il palcoscenico ideale per presentarci ad un pubblico esigente e orientato al divertimento. La gastronomia di alto livello è sempre stata per noi un ambiente importante in cui presentare adeguatamente il nostro marchio premium parigino. desideriamo ringraziare Destination Düsseldorf per la loro collaborazione di lunga data. Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo evento comune, il “Tour de Düsseldorf”, nell’ambito del Festival francese di quest’anno”, ha dichiarato Maria Schiewald, responsabile marketing DS Automobiles Germania

Dal debutto di successo della “ProWein goes City” nel 2007, il numero dei wine partner partecipanti è aumentato ogni anno. Sia i commercianti di vino che i ristoranti e gli hotel di lusso di Düsseldorf sorprendono ogni anno con nuovi ed affascinanti argomenti legati al pregiato succo d’uva. L’offerta di eventi è varia e spazia dalle degustazioni di vino, menù esclusivi di vini e wine party, ai corsi di cucina con vino e degustazioni di vino, che si abbinano a mostre d’arte e concerti.