DS Automobiles e la Zecca francese proseguono la loro collaborazione per omaggiare la mitica Ds

Quando fu svelata giovedì 6 ottobre 1955 al Salone dell’Automobile di Parigi, sotto la scenografica volta del Grand Palais, la Citroën DS suscitò un’attenzione immediata, diventando un’icona. Disegnata da Flaminio Bertoni — artista e designer — insieme a un team di creativi, la DS univa un’estetica innovativa a soluzioni tecniche d’avanguardia. Merito anche di André Lefèbvre, ingegnere aeronautico, e Paul Magès, autodidatta geniale che introdusse l’idraulica e le celebri sospensioni idropneumatiche. Un’auto rivoluzionaria, simbolo di eleganza e progresso, scelta anche da diversi presidenti francesi.

La Zecca francese e DS Automobiles proseguono la loro partnership per celebrare il 70 ° anniversario di un’icona dell’automobile

Quasi 1,5 milioni di unità di quest’auto sarebbero state prodotte per vent’anni nel cuore di Parigi. Quasi quarant’anni dopo, il 1 ° giugno 2014, le due lettere di questa leggendaria auto sono rinate con la creazione del marchio DS Automobiles. L’eredità della DS è oggi radicata nel DNA senza tempo del Marchio, che si ispira a essa per progettare modelli che incarnano l’arte del viaggio alla francese. E così la storia continua.

In occasione del 70 ° anniversario della sua antenata, DS Automobiles collabora con la Zecca Francese per emettere una moneta da collezione e celebrare così questa icona automobilistica del XX secolo ! Il primo esemplare, una moneta d’argento da 10 euro, in vendita il 4 febbraio , è andato esaurito in pochi giorni, a dimostrazione dell’aura di questa Vecchia Signora. Ora la collezione si arricchisce con l’offerta di nuovi tagli in edizione limitata

“Il mondo dell’automobile e la Zecca francese hanno in comune un gusto particolare per la bellezza e l’innovazione tecnica. Ci è sembrato naturale celebrare il 70° anniversario di un veicolo leggendario: la DS, un’occasione unica per mettere in mostra il know-how delle nostre organizzazioni. Gli appassionati apprezzeranno tutti i riferimenti incentrati sulle monete di questo evento di collezione”, ha dichiarato Marc Schwartz – CEO della Zecca francese.

“Il nostro marchio DS Automobiles si fonda su un’eredità eccezionale, quella della DS 19, nata 70 anni fa. In un mondo automobilistico in rapida evoluzione, continuiamo a portare avanti i valori di innovazione, eccellenza e avanguardia che costituiscono il DNA di questa vettura leggendaria. La DS è diventata un must per i collezionisti di auto, che apprezzeranno senza dubbio la nostra partnership con la Zecca Francese, la più antica istituzione francese con i suoi oltre 1.100 anni di storia. Siamo molto orgogliosi di questo allineamento sulla nostra storia comune e dell’emissione di queste monete, una più eccezionale dell’altra”, ha dichiarato Xavier Peugeot – CEO di DS Automobiles.

Il primo disegno della collezione DS raffigura una DS 23 prodotta nel 1975, i cui fari anteriori orientabili, un’altra innovazione di questa leggendaria auto, illuminano il lato anteriore della moneta. La luce è rappresentata con un sapiente gioco di colori per un sorprendente contrasto con lo sfondo scuro ricoperto di rodio, il metallo raro per eccellenza. In basso, come un riflesso, si vede la DS originale del 1955. Entrambe le versioni simboleggiano gli sviluppi stilistici della DS. Sul lato del testo, troviamo il nome “DS” e l’anno del primo modello “1955”, accompagnati dalla referenza “RF” République Française, ma anche l’anno della moneta “2025”.

In argento o oro, queste monete beneficiano anche del talento degli incisori della Zecca Francese. Sul rovescio, è indicato il valore nominale della moneta, accompagnato da un ricordo del 70 ° anniversario della prima DS. Gli intenditori riconosceranno a prima vista i caratteristici cornetti degli indicatori di direzione posteriori della vettura, impreziositi da una colorazione rossa traslucida. Queste monete, in edizione limitatissima, vantano una manifattura di alta qualità, con una coniazione di qualità superiore nota come Proof (Belle Épreuve in francese) e un cofanetto numerato.

Desiderosa di innovare costantemente nei suoi processi di produzione, la Zecca francese offre una denominazione cosiddetta ad altorilievo in questa collezione DS. Più spessa del solito, questa tipologia di moneta riesce a dare vita all’incisione, che sembra quasi uscire dalla moneta!

La moneta da 20 EURO in altorilievo rende omaggio alle linee fluide e aerodinamiche della DS originale, con una vista dall’alto e dal basso mentre sfreccia sulla strada. Considerata una vera e propria scultura fin dal suo lancio, l’auto d’avanguardia per eccellenza ha beneficiato di tutta la competenza e la creatività degli incisori della Zecca Francese. Questa moneta è offerta in conio Proof (PRF) in un cofanetto numerato.