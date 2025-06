DS Automobiles: dopo la doppietta di sabato, altri punti preziosi nel secondo E-Prix di Shanghai

Dopo la straordinaria vittoria di Maximilian Günther e la magnifica doppietta di DS Automobiles di sabato, i team e i piloti del campionato mondiale ABB FIA Formula E si sono incontrati nuovamente domenica sul circuito di Shanghai per disputare l’undicesima gara della stagione 11.

DS Automobiles ha conquistato altri punti preziosi e mantenuto il terzo posto nella classifica a squadre

Fin dall’inizio della giornata, i concorrenti hanno dovuto fare i conti con la pioggia. E in condizioni acquatiche estreme, Jean-Éric Vergne è stato uno di quelli che hanno avuto i risultati migliori! Dopo aver ottenuto il 6° posto in qualifica, il pilota francese è riuscito a portare la sua DS E-TENSE FE25 al 5° posto dopo 31 giri di gara. Ha dimostrato così la grande efficienza della sua monoposto in una situazione completamente diversa da quella del giorno prima.

Grazie ai 10 punti accumulati, “JEV” è entrato nella Top 5 della classifica Piloti. Ora ha la meglio sul compagno di squadra Maximilian Günther (6° ) , costretto al ritiro domenica a causa di un problema alla batteria (parte comune). Per quanto riguarda le squadre, il DS PENSKE ha mantenuto il terzo posto conquistato il giorno prima ed è più che mai tra le squadre in testa con un numero record di punti conquistati questo fine settimana.

Dopo una trasferta in Cina che ha soddisfatto gli obiettivi di DS Automobiles e Penske Autosport, il campionato mondiale ABB FIA Formula E si sposterà a Giacarta. La capitale indonesiana ospiterà la 12a gara della stagione il 21 giugno.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: Questo secondo round a Shanghai è stato caratterizzato da condizioni meteo pessime, con pioggia battente e pista bagnata fin dalle qualifiche. Lanciata dietro la Safety Car, la gara si è svolta anch’essa in condizioni estreme, ma i nostri due piloti hanno offerto un’ottima prestazione. Purtroppo, Max ha avuto un problema alla batteria, un problema comune a tutti i concorrenti. Di conseguenza, è stato costretto al ritiro, proprio come a Tokyo qualche settimana fa. Da parte sua, “JEV” ha corso con cautela e ha concluso con un ottimo quinto posto, che ci ha permesso di conquistare punti preziosi. Il bilancio del fine settimana è ovviamente molto positivo grazie alla giornata trionfale di sabato. Questo incontro ci permette di tornare dalla Cina con il podio provvisorio nella classifica Team e Costruttori. Tutta la nostra attenzione è ora rivolta a Giacarta. Tutto è ancora aperto”.

Maximilian Günther: “Siamo ovviamente dispiaciuti di non vedere la gara finita domenica a causa di questo problema alla batteria. Detto questo, finora avevamo iniziato bene la gara. Dal nono posto in griglia di partenza, avevamo fatto buoni progressi grazie a un buon ritmo e ad alcuni ottimi sorpassi. È un peccato, ma fa parte del motorsport. Ricorderemo in particolare l’eccellente risultato della gara di sabato: la doppietta ottenuta è stata semplicemente incredibile! Ricorderemo anche che la prestazione c’era anche domenica e sono felicissimo di essere a Giacarta.”

Jean-Éric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e nel 2019: “Nel complesso è stato un fine settimana eccellente, con ottimi punti da guadagnare!” Oggi noi di DS Penske abbiamo fatto una bella gara, partendo sesti e arrivando quinti. C’era relativamente poco movimento nella parte anteriore del gruppo, il che ci ha permesso di gestire bene il ritmo e la strategia. »