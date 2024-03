Nuova Lancia Ypsilon: spostata la produzione in Italia? Si rafforzano le voci

Già da qualche settimana si parla del possibile spostamento della produzione della nuova Lancia Ypsilon dalla Spagna all’Italia. Le voci erano partite direttamente dalla Spagna dove alcuni media avevano anticipato che dopo l’avvio della produzione in Spagna della nuova generazione del celebre modello di Lancia la produzione sarebbe potuta essere spostata in uno degli stabilimenti italiani del gruppo Stellantis.

Aumentano le voci che ipotizzano uno spostamento della produzione della nuova Lancia Ypsilon dalla Spagna all’Italia

Queste voci si sono ulteriormente intensificate negli ultimi giorni. Si dice che la piattaforma su cui viene prodotta la Nuova Lancia Ypsilon possa essere assegnata ad uno degli stabilimenti italiani del gruppo e che una delle prime auto su questa piattaforma ad essere prodotta in Italia sarebbe proprio la nuova Ypsilon. Ovviamente al momento si tratta solo di voci e dunque si attendono conferme o smentite ufficiali.

Si dice anche che sarebbero due al momento gli stabilimenti a contendersi la produzione della nuova Lancia Ypsilon in Italia: Pomigliano e Mirafiori. Anche questo spostamento di produzione di un’auto dall’estero all’Italia, al pari di quello della Fiat 500 termica dalla Polonia a Mirafiori rientrerebbe negli accordi di Stellantis con il governo italiano per riportare la produzione di auto nel nostro paese al di sopra del milione di unità all’anno.

Attualmente la nuova Lancia Ypsilon viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Saragozza in Spagna insieme a Opel Corsa e Peugeot 208. Qualora arrivasse a Pomigliano potrebbe rappresentare una buona soluzione per sostituire Fiat Panda che dopo il 2027 non sarà più prodotta. a Mirafiori invece potrebbe dare man forte ala Fiat 500 termica per riportare i livelli di produzione della fabbrica a numeri consoni all’importanza di quella fabbrica.

Questi ritorni in Italia finirebbero per bilanciare l’assegnazione di alcune auto molto atteso a stabilimenti di Stellantis all’estero. Ricordiamo che la nuova Fiat Multipla sarà prodotta a Kenitra in Marocco mentre la nuova Fiat Panda a Kragujevac in Serbia. Fiat 600 invece viene già prodotta in Polonia a Tychy.