Nuova Fiat Panda: meno di 4 mesi al debutto, ma la vedremo già prima

Manca sempre meno al debutto della nuova Fiat Panda. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire il prossimo 11 luglio 2024, giorno in cui Fiat festeggia 125 anni. Se fosse realmente così ciò significherebbe che mancherebbero meno di 4 mesi al debutto di questo atteso modello che nei prossimi anni avrà un ruolo di primo piano nella gamma della casa automobilistica torinese al pari dell’attuale generazione, che come sappiamo continuerà ad essere commercializzata fino alla fine del 2027.

Si avvicina il momento della nuova Fiat Panda

In realtà è probabile che la nuova Fiat Panda la vedremo già diverso tempo prima. Infatti è probabile che la vettura possa essere svelata già nel corso della prossima primavera come già avvenuto lo scorso anno con Fiat 600 e Topolino rivelate mesi prima del debutto ufficiale. Sembra però ormai abbastanza chiaro come sarà questa auto. Del resto gli indizi e le conferme da parte della stessa Fiat negli ultimi mesi sono stati tanti e inoltre sono anche trapelate le immagini dei brevetti. Appare evidente la somiglianza con la concept Fiat Centoventi ma anche con la recente Citroen e-C3.

Con la nuova Fiat Panda dovrebbe partire una nuova era per Fiat che si spera possa essere ricca di successi grazie anche alla nuova famiglia di auto che con essa nascerà. A seguire infatti arriveranno altri modelli tutti con uno stile simile. Si partirà con la nuova Fiat Multipla per poi proseguire con le nuove Fiat Strada e Fastback e fino ad un camper per il momomento ancora senza nome.

La nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia nello stabilimento che fino a qualche tempo fa produceva la Fiat 500L. la vettura nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e avrà le sembianze di un crossover compatto lungo circa 4 metri. Con questo modello si prospetta un ritorno alle origini per Panda che punterà sull’essenzialità come avvenne con la prima generazione del modello che un grande successo agli inizi degli anni ’80.