Dodge Charger Pursuit: possibile il ritorno nel 2025?

Dodge ha recentemente presentato la sua tanto attesa berlina nuova Dodge Charger, scatenando nuove voci sul fatto che una nuova versione della Dodge Charger Pursuit, auto preferita dalle forze dell’ordine negli USA, seguirà l’esempio prossimamente. Con una ricca storia che risale al 2006, la Charger Pursuit è stata un punto fermo per le flotte della polizia in tutto il Nord America, offrendo una potente combinazione di prestazioni e affidabilità.

Nel 2025 arriverà anche una nuova Dodge Charger Pursuit?

Tuttavia, in mezzo al brusio che circonda la prossima generazione della Charger, il CEO di Dodge Tim Kuniskis è rimasto a bocca aperta riguardo alla possibilità di un nuovo modello Pursuit, affermando: “È sicuramente sul nostro radar”. La Dodge Charger Pursuit è finita sotto i riflettori quando Ford ha interrotto la produzione della Crown Victoria Police Interceptor nel 2012, lasciando un vuoto che la berlina Dodge a trazione posteriore (RWD) e integrale (AWD) ha rapidamente riempito. Equipaggiato con l’iconico motore HEMI V8 da 5,7 litri, il Pursuit divenne rapidamente uno dei veicoli preferiti dalle pattuglie autostradali di tutto il continente.

Negli ultimi anni, Dodge ha anche sostenuto l’offerta di SUV come Durango Pursuit, soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione della polizia di avere veicoli più grandi in grado di ospitare attrezzature e tecnologie avanzate. Kuniskis ha accennato all’impegno di Dodge nel Durango Pursuit fino alla sua sostituzione nel 2026, segnalando la continuazione della dedizione di Dodge alle flotte delle forze dell’ordine.

Il fascino della nuova Dodge Charger risiede nelle sue doppie opzioni di propulsione, che combinano configurazioni sia completamente elettriche che con motore a combustione interna (ICE). Questa versatilità lo rende particolarmente interessante per le agenzie che operano in regioni soggette alle normative CARB o in quelle in cui le opzioni elettrificate non sono ancora praticabili.

Un potenziale ostacolo per un modello Charger Pursuit risiede nel separare efficacemente l’abitacolo dall’area del portellone posteriore, fondamentale per impedire l’accesso non autorizzato alle persone detenute. Sebbene ciò rappresenti una sfida, è probabile che le aziende del mercato post-vendita intervengano con soluzioni innovative per affrontare questo problema. Con l’avvicinarsi del lancio della berlina Charger 2025 nel primo trimestre del 2025, cresce l’attesa per quanto riguarda i piani di Dodge per una variante Dodge Charger Pursuit. Vedremo se alla fine si farà per davvero.