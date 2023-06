Stellantis: Tim Kuniskis chiamato a guidare sia Dodge che Ram

Stellantis ha recentemente annunciato una serie di cambiamenti esecutivi volti a riallineare le responsabilità di leadership all’interno della sua organizzazione. Il rimpasto dei dirigenti coinvolge posizioni chiave presso Ram Trucks, Mopar, DS Automobiles e l’intero ufficio aziendale. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha espresso fiducia nel talento e nell’esperienza diversificati del team dirigenziale per navigare con successo nell’ambiente aziendale in evoluzione.

Tim Kuniskis nominato da Stellantis CEO sia di Ram che di Dodge

Timothy Kuniskis, l’attuale CEO del marchio Dodge, assumerà ora ulteriori responsabilità come CEO di Ram Trucks. Con la sua vasta esperienza e conoscenza del mercato nordamericano, Kuniskis dovrebbe contribuire al piano di crescita di Ram, con particolare attenzione all’espansione globale. Questa mossa strategica è in linea con l’imminente lancio del pickup elettrico dell’azienda, il Ram 1500 REV .

Nel frattempo, Mike Koval Jr., l’attuale CEO di Ram, passerà al ruolo di Head of Mopar per il Nord America, supervisionando il marchio di parti e accessori dell’azienda. Mike Koval nominato a Head of Mopar North America riporterà a Mark Stewart, Chief Operating Officer per il Nord America. Koval sarà responsabile della performance strategica e della redditività della regione del Nord America.

Olivier François, CEO del marchio Fiat e Global Chief Marketing Officer, amplierà le sue responsabilità per diventare CEO di entrambi i marchi Fiat e DS Automobiles. L’esperienza di François nello sviluppo del marchio e nel posizionamento strategico andrà a vantaggio sia di Fiat che di DS Automobiles, due marchi importanti all’interno del portafoglio Stellantis.

Altri cambiamenti esecutivi presso la casa automobilistica includono Ned Curic, attualmente Chief Technology Officer, che ora supervisionerà anche la ricerca e lo sviluppo come Chief Engineering and Technology Officer. Il ruolo ampliato di Curic riflette l’impegno di Stellantis a trasformarsi in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile. Inoltre, Béatrice Foucher, l’attuale CEO di DS Automobiles, assumerà il ruolo di Chief Planning Officer, concentrandosi sulla fornitura di soluzioni ottimali in termini di prodotti e tecnologie per soddisfare le aspettative dei clienti.