Alfa Romeo Milano: in Francia lo vedono così

Alfa Romeo Milano è ormai ad un passo dal debutto che come vi abbiamo detto poc’anzi in un nostro precedente articolo avverrà il prossimo 10 aprile alle ore 17 e potrà essere seguito in live streaming. Nel frattempo però dalla Francia arriva un nuovo render questa volta realizzato dal celebre sito L’Automobile Magazine che immagina in questa maniera il futuro SUV compatto di Alfa Romeo, che dovrebbe costare poco meno di 30 mila euro nella sua versione base.

L’ultima ipotesi di design relativa ad Alfa Romeo Milano arriva dalla Francia

Questo render di Alfa Romeo Milano è basato sulle immagini trapelate fino a qui di questo atteso modello, sia le foto spia che quelle pubblicate dalla stessa Alfa Romeo. Il SUV, che sarà lungo poco più di 420 cm, prenderà la base tecnica della Jeep Avenger (eletta Auto dell’anno 2023) che è anche quella della Fiat 600 e sarà presto utilizzata anche per la sua versione sportiva Abarth 600. Milano condividerà con quest’ultima il suo motore 100 per cento elettrico da 240 CV per una versione ad alte prestazioni che arriverà in un secondo momento e che servirà principalmente a conferirle un’immagine ancora più sportiva.

Sempre secondo L’Automobile Magazine, Alfa Romeo Milano, quando finalmente debutterà sul mercato, entrerà in competizione con vetture del calibro di Volvo EX30 e Mini Aceman. Lo stile di questo nuovo modello segnerà una svolta anche per la casa del Biscione. Alla guida del design dal 1° luglio 2021, infatti, troviamo lo spagnolo Alejandro Mesonero Romanos, il cui talento si è espresso in precedenza presso Seat e Cupra. Dunque la Milano sarà la sua primissima opera targata Alfa Romeo. Un progetto iniziato prima del suo arrivo, ha raccontato, ma sul quale è comunque riuscito a mettere mano.

A differenza di Alfa Romeo Tonale, lo stile di Milano sarà più netto e spigoloso, caratterizzato in particolare da un’illuminazione high-tech. Senza dimenticare l’emblema del marchio, chiaramente rivisitato, al centro della calandra. Un’evoluzione logica nello spirito di quella portata dalla supercar Alfa Romeo 33 Stradale. Inoltre, l’Alfa Romeo Milano sarà disponibile in una versione bicolore e anche qui si tratta di una prima per lo storico marchio milanese.