Alfa Romeo Milano: il debutto potrà essere seguito in live streaming

Il prossimo 10 aprile Alfa Romeo Milano farà finalmente il suo debutto ufficiale e potremo conoscere ogni dettaglio della nuova entry level della casa automobilistica del Biscione. La presentazione avverrà a Milano alle ore 17 e potrà essere seguita anche live streaming su Youtube. Nelle scorse ore lo storico marchio milanese ha messo anche il link per seguire l’evento, per il quale manca comunque ancora poco meno di un mese. Sicuramente nel corso dei prossimi giorni, in vista del debutto, potrebbero essere pubblicati nuovi teaser e come avviene spesso potrebbero trapelare le prime immagini del veicolo senza veli.

Meno di un mese al debutto di Alfa Romeo Milano: la presentazione in live streaming

Al momento ricordiamo che Alfa Romeo Milano è stato mostrato in versione prototipo camuffato sia nelle foto spia che nelle stesse immagini pubblicate da Alfa Romeo. Questo modello sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e Fiat 600e. Con una lunghezza di poco superiore ai 4,2 metri sarà il modello più compatto tra quelli presenti nella gamma del Biscione. Al momento non si conosce ancora il prezzo ma si presume che la versione entry level con motore ibrido possa avere un prezzo di partenza al di sotto dei 30 mila euro. In gamma sarà presente anche una versione completamente elettrica che dovrebbe costare oltre 40 mila euro.

Alfa Romeo Milano sarà la prima di una lunga serie di novità per la casa milanese che poi nel 2025 lancerà la nuova Alfa Romeo Stelvio, che sarà la prima auto europea di Stellantis su piattaforma STLA Large. Poi nel 2026 la nuova Alfa Romeo Giulia. I programmi dopo il 2026 sono per il momento congelati in attesa di sapere quello che accadrà con le prossime elezioni negli Stati Uniti e in Europa. Imparato comunque ha anticipato che sta pensando ad un grande SUV elettrico per conquistare Cina e USA o in alternativa ad una berlina compatta erede di Alfa Romeo Giulietta per l’Europa.