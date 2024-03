Alfa Romeo 33 Stradale vince il Trofeo Design assegnato da L’Automobile Magazine

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale si aggiudica il Trofeo Design assegnato quest’anno da Automobile Magazine. Questo premio conferma il fascino di una fuoriserie la cui origine si basa sul coraggio di sognare. Undici anni dividono questo premio da quello ottenuto dall’Alfa Romeo 4C, vincitrice nel 2013 del Trofeo Coup de cœur. Emozione, sempre, un sentimento molto caro al marchio del Biscione, che si descrive “Italiano, Sportivo e Rosso”.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è la vincitrice del Trofeo Design assegnato quest’anno da Automobile Magazine

Da oltre quarant’anni gli Automobile Magazine Trophies riconoscono gli attori e i successi del mondo dell’auto. Hanno questo valore speciale: sono codeterminati dalla redazione e dai lettori/internauti di Automobile Magazine.

Per ognuna delle sei categorie, Design, Innovazione a bordo, Rivelazione sportiva, Passione, Preferiti e Dinamismo commerciale, la redazione di Automobile Magazine sceglie tre candidati e chiede ai suoi lettori di votare via mail o sul sito web della rivista. Nella categoria Design, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha conseguito una vittoria incontestata davanti a due concept car di famosi marchi internazionali.

Simbolo degli anni ’60, famosa per essere una delle auto più belle di sempre, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale deriva direttamente dalla Tipo 33, un tempo grande protagonista del motorsport mondiale, impreziosendone la bellezza scultorea con elementi di design provenienti dal nuovo stile del brand. L’esterno mostra un perfetto equilibrio tra proporzioni, volumi e finitura superficiale, diventando la massima espressione della “bellezza necessaria” secondo Alfa Romeo. Anche gli interni si contraddistinguono per il design minimalista e i materiali, tutti pensati con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di guida.

L’abitacolo, in particolare, è stato progettato per minimizzare gli elementi che potrebbero distrarre il guidatore. Ogni dettaglio è pensato per creare un ambiente esclusivo e attraente, pur conservando l’eredità estetica e tecnica della 33 Stradale del 1967.

Con questo progetto l’Alfa Romeo torna nell’esclusivo mondo delle “fuoriserie”, con una serie limitata di soli 33 esemplari, tutti esauriti. Con lo stesso coraggio e la stessa visione di quelle che portarono alla nascita del suo illustre predecessore, il team Alfa Romeo ha ideato e realizzato la nuova 33 Stradale con l’obiettivo di creare un’autentica opera d’arte in movimento, frutto della perfetta fusione tra bellezza e tecnologia. In questo modo, il marchio offre a una cerchia ristrettissima di appassionati l’esperienza di guida più emozionante e il fascino eterno di un’icona. Fatta a mano nei laboratori della Carrozzeria Touring Superleggera , la 33 Stradale ha goduto di un’attenzione ossessiva ad ogni dettaglio, assicurando una qualità personalizzata.

Alejandro Mesonero-Romanos, Direttore Design Alfa Romeo, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di ricevere questo importante premio, conferito alla nuova 33 Stradale dai lettori e internauti di Automobile Magazine, veri appassionati di auto. Il progetto 33 Stradale è il risultato di una buona dose di coraggio e di un pizzico di sana follia. Senza questi elementi non c’è sogno possibile. Questo progetto rende anche tributo al capolavoro di Franco Scaglione del 1967 mentre anticipa, con un tocco di audacia, le linee dei futuri modelli Alfa Romeo. Il risultato esprime il talento dei designer del Centro Stile e le più nobili tradizioni del design italiano. È un vero manifesto della “bellezza essenziale”. In una frase, linee semplici ma eleganti, seducenti e potenti, che suscitano emozioni forti e creano desiderio. »