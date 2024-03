Rara Ferrari 400 Superamerica SWB Cabriolet stuzzica gli amanti della Dolce Vita

Ci sono auto che profumano di classe, a chilometri di distanza. È il caso della Ferrari 400 Superamerica SWB Cabriolet di Pinin Farina, del 1960, offerta alla tentazione d’acquisto dagli specialisti di RM Sotheby’s, che ne stanno curando la vendita in forma privata. Il prezzo è su richiesta, Anche in assenza di cifre di riferimento, non ci vuole molto a capire l’entità astronomica della spesa da affrontare per portare a casa un gioiello del genere.

La vettura, al momento, si trova a Monte Carlo, dove si è concessa delle uscite in stile “Dolce Vita” anche in tempi recenti. Si tratta dell’esemplare con telaio numero 1945 SA. Questa è la terza delle sette vetture della specie ad essere state prodotte con tale configurazione. Completamente restaurata, pochi anni fa, dagli specialisti statunitensi Ferrari di Classic Coach e da Greg Jones, con standard da concorso, è oggi pronta ad offrire emozioni speciali al futuro acquirente, che potrà sfilare anche nei red carpet più esclusivi.

Come le altre auto della stessa famiglia, questa Ferrari 400 Superamerica SWB Cabriolet di Pinin Farina offre il meglio del lusso, dell’esclusività, delle performance e delle emozioni. Sublimi le armonie sonore elargite dal motore V12 da 4.0 litri di cilindrata che alimenta le danze dell’esemplare in vendita. Qui, al servizio del piacere, ci sono 340 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia.

Negli anni sessanta, il modello in esame era il sogno delle teste coronate, dei capi di stato, dei divi e dei grossi industriali. Ancora oggi intercetta i gusti dell’utenza di fascia più alta. A favore di quello proposto da RM Sotheby’s gioca il fatto che abbia il passo corto. Ciò rende ancora più gradevoli le sue proporzioni. In questa veste furono prodotti 25 esemplari, di cui solo 7 con carrozzeria scoperta. Questa Ferrari 400 Superamerica SWB Cabriolet di Pinin Farina è la terza della linea anagrafica. La sua carrozzeria è vestita con una singolare verniciatura verde bottiglia, su interni rossi. Non manca la certificazione Ferrari Classiche.

Fonte | RM Sotheby’s