La Ferrari Roma è protagonista di un documentario sulla Dolce Vita

La Ferrari Roma, nuovissima berlinetta del Cavallino Rampante, è la perfetta reincarnazione dello stile unico della Dolce Vita italiana. Il fatto di voler riportare alla luce il mito della Dolce Vita era tra le ambizioni di chi ha lavorato, in casa Ferrari, a questa bellissima berlinetta. Le linee sinuose della sportiva compatta di Maranello sono il punto focale di un netto distaccamento da quelle delle Ferrari uscite da Maranello negli ultimi tempi. La GT è stata presentata a Roma il 14 novembre scorso. Quindi proprio a Roma sono cominciate le riprese che porteranno la vettura all’interno di un documentario. Il film, girato da Ferrari, ripercorre un’epoca indimenticabile. Il documentario si chiama “La Nuova Dolce Vita”.

Ambientazione internazionale

Il documentario si prefigge di essere una rilettura moderna di un periodo storico straordinario come quello della Dolce Vita. Sebbene le riprese siano già in corso (iniziate il 4 dicembre), davanti agli occhi compiaciuti di romani e turisti che riempiono le vie della nostra Capitale, l’ambientazione del set non sarà soltanto legata a Roma ma prevede pure divagazioni internazionali.

La protagonista delle riprese attraverserà infatti le vie e i luoghi più iconici di Roma in modo da stabilire il noto legame tra la Ferrari Roma e la Capitale italiana. Ma come dicevamo, la berlinetta dovrà calcare anche alcune vie storiche appartenenti a città europee che fino a questo momento non sono state rese note. I video che costituiranno questo documentario saranno poi disponibili intorno alla seconda metà di dicembre, sul sito Ferrari e sui canali social del marchio.

La Ferrari Roma possiede una meccanica derivata dalla Portofino. Tuttavia il motore da 3.9 litri V8 qui eroga ben 620 cavalli e diventa il più prestazionale del suo segmento. La Ferrari Roma è in grado di raggiungere i 320 km/h di velocità massima mentre lo 0-100 km/h si realizza in 3,4 secondi.