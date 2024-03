Ferrari: si chiamerà Amalfi la prossima supercar del cavallino rampante?

Ferrari ha depositato due nuovi marchi – Amalfi e Amalfi Spider – potenzialmente destinati a essere utilizzati nelle future auto sportive o supercar della casa automobilistica di Maranello. Le nuove richieste di marchio sono state scoperte di recente da CarBuzz presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, anche se sono state presentate quasi un mese fa. Durante la sua annuale conferenza agli investitori il mese scorso, la casa automobilistica del cavallino rampante ha confermato l’arrivo di tre nuovi modelli per il 2024.

Il nome Amalfi depositato dalla Ferrari: sarà usato per una futura super car?

Sappiamo che il successore di LaFerrari è in arrivo e che anche la 812 Superfast con motore V12 è in attesa di un aggiornamento. La 296 GTB probabilmente avrà presto una variante hardcore, ma al momento non si sa esattamente quale nome sarà scelto per questa super car. Considerato che la Ferrari Roma prende il nome da una città italiana, Amalfi potrebbe essere un’opzione ideale per il suo successore. Tuttavia, come dimostrano auto come la 360 Modena, i nomi geografici possono essere applicati liberamente. Se Amalfi sarà effettivamente il sostituto della Roma, probabilmente non lo sapremo molto presto.

Infatti la Roma Spider è stata introdotta solo l’anno scorso e dunque ci vorrà del tempo prima che ci siano delle sostitute. Al momento dunque è difficile capire se e quando i nomi di Amalfi e Amalfi Spider sarà utilizzato dalla casa automobilistica del cavallino rampante. Vedremo se nei prossimi mesi ci sarà qualche novità in proposito da parte del produttore automobilistico di Maranello.