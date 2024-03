Jeep: crescita significativa in Germania

Jeep continua a crescere in Germania nel 2024. Secondo i dati della Federal Motor Transport Authority (KBA), nei mesi di gennaio e febbraio 2024 il marchio statunitense ha aumentato significativamente il numero di immatricolazioni di nuove auto, con un aumento del 46,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò rende la casa automobilistica americana del gruppo Stellantis uno dei marchi di importazione in più rapida crescita in Germania, anche nell’ancora giovane anno 2024, e sta crescendo significativamente più velocemente rispetto al mercato complessivo delle autovetture, che ha registrato un aumento dell’11,8 per cento nello stesso periodo.

Jeep: in Germania le immatricolazioni di gennaio e febbraio sono aumentate del 47%

I principali motori dello sviluppo positivo di Jeep in Germania sono i due modelli di SUV compatti Renegade e Avenger, ma anche la Compass è ancora un bestseller. “Il risultato ancora una volta positivo delle immatricolazioni dimostra chiaramente che siamo ancora sulla strada della crescita con Jeep in Germania. Con una forte pipeline di prodotti, come i due SUV radicalmente rivisti Jeep Wrangler e Renegade, nonché la nuova ed efficiente trazione ibrida leggera dell’Avenger, continuiamo a offrire ai nostri clienti modelli moderni e attraenti. I miei ringraziamenti vanno ai nostri partner e all’intero team per aver reso possibile questo ottimo sviluppo”, afferma Luigi Saia, capo di Jeep Germania.

Insomma per la casa americana sicuramente un buon inizio di 2024 in Germania che rimane il mercato auto più importante in Europa. Questi dati ovviamente fanno ben sperare per un 2024 che potrebbe vedere il brand di Stellantis come assoluto protagonista nel vecchio continente.