Nuova Jeep Renegade: clamorosi risvolti con la futura generazione del SUV?

Nuova Jeep Renegade è una delle future novità previste per la gamma della casa americana. La vettura potrebbe essere lanciata nel 2027 ma non si esclude che con la futura generazione possano esserci clamorosi risvolti. Si dice infatti che alla fine questa vettura possa anche ricevere un nome diverso e dunque essere un modello completamente diverso. Si dice anche che per differenziarsi maggiormente dal resto della gamma alla fine Jeep possa optare per un modello più economico ma queste al momento però sono notizie non confermate ufficialmente ma solo voci di corridoio.

Non si escludono novità clamorose per la nuova Jeep Renegade in arrivo nel corso del 2027

Di certo pare che la nuova Jeep Renegade che qui vi mostriamo in un render di Q-Cars dovrebbe usare una nuova piattaforma e aumentare di qualche cm come dimensioni sia in lunghezza che in larghezza. L’altezza invece dovrebbe rimanere più o meno la stessa. Per il resto possiamo dire con abbastanza certezza che la futura generazione presenterà un design rinnovato, ispirato a modelli recenti come la Jeep Avenger e la Wagoneer S, con linee più moderne e sofisticate. Le dimensioni saranno maggiori rispetto all’attuale versione, posizionando la nuova Renegade tra la più piccola Avenger e la nuova Compass di cui vi abbiamo mostrato giusto ieri le prime immagini senza veli, per rafforzare la sua presenza nel segmento e migliorare le capacità off-road, da sempre un punto di forza del marchio Jeep.

Una cosa sembra abbastanza sicura e cioè che la nuova Jeep Renegade offrirà una gamma di motorizzazioni diversificata, includendo sia versioni a combustione interna che completamente elettriche. La versione elettrica si dice possa avere un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 dollari negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la piattaforma, sono al vaglio due opzioni: la STLA Small, utilizzata per veicoli più compatti, e la piattaforma Smart Car di Stellantis, condivisa con modelli come Fiat Grande Panda, Opel Frontera e Citroën C3. La scelta della piattaforma influenzerà non solo le caratteristiche tecniche e il prezzo finale, ma anche la sede produttiva. Ulteriori dettagli, inclusi specifiche tecniche e immagini ufficiali, sono attesi verso la fine del 2025, in vista del debutto previsto per il 2027.